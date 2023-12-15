ЕС в ближайшие дни перечислит Украине еще 1,5 млрд евро макрофина - фон дер Ляйен

Европейская комиссия в ближайшее время предоставит Украине еще 1,5 миллиарда евро по программе макрофинансовой помощи на 2023 год. Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе в пятницу, пишет УНН.

В ближайшие дни мы выделим последние 1,5 миллиарда евро для Украины на этот год, которые были согласованы в так называемой MFA - макрофинансовой помощи - на 2023 год. Таким образом, в ближайшие дни будет выплачено 1,5 миллиарда - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, это поддержит бюджет Украины в начале следующего года.

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В то же время президент Еврокомиссии заявила, что, хотя она надеется, что решение будет найдено, работу над альтернативными планами следует начать сейчас, чтобы обеспечить Украине достаточное финансирование.

"Я считаю, что сейчас также необходимо поработать над потенциальными альтернативами, чтобы иметь оперативное решение на случай, если соглашение 27-и - следовательно, единогласие - невозможно", - сказала она.

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