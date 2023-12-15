Лидеры стран ЕС вернутся к теме финансовой помощи Украине в начале следующего года

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заверил, что лидеры стран ЕС вернутся к обсуждению вопроса о выделении Украине 50 млрд евро в начале 2024 года, сообщили в Европейском Совете, пишет УНН.

Детали

Президент Европейского Совета после первого дня заседания Совета сообщил, что главами государств и правительств 26 стран поддержали пересмотр многолетней финансовой программы, который среди прочего предусматривает выделение Украине 50 млрд евро.

Пересмотр многолетней финансовой программы в представленных документах, со всеми компонентами и приоритетами, - включая поддержку для Украины, а также миграцию и внешнее измерение, стратегические технологии для Европейской платформы, платежи интереса в рамках программы "Следующее поколение ЕС", специальные инструменты, новые собственные ресурсы и элементы, уменьшающие влияния на национальные бюджеты, - были твердо поддержаны главами государств и правительств 26 стран - сказал Мишель.

По словам Мишеля, к рассмотрению вопроса выделения средств планируют вернуться в начале следующего года. следующего года.

Дополнение

Европейский Совет планирует выделить Украине 50 млрд евро на период 2024-2027 годов, чтобы обеспечить стабильную и устойчивую финансовую поддержку.

Отмечается, что из 50 млрд евро, 33 млрд будут предоставлены в форме займов, а остальные 17 млрд евро - в форме безвозвратной поддержки.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что наложил вето на многолетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро.