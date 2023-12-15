Лидеры стран ЕС вернутся к теме финансовой помощи Украине в начале следующего года
Киев • УНН
Лидеры ЕС договорились обсудить пакет поддержки для Украины в размере 50 миллиардов евро в начале 2024 года, при этом большинство поддерживает пересмотр многолетней финансовой программы с этой целью.
Президент Европейского Совета Шарль Мишель заверил, что лидеры стран ЕС вернутся к обсуждению вопроса о выделении Украине 50 млрд евро в начале 2024 года, сообщили в Европейском Совете, пишет УНН.
Детали
Президент Европейского Совета после первого дня заседания Совета сообщил, что главами государств и правительств 26 стран поддержали пересмотр многолетней финансовой программы, который среди прочего предусматривает выделение Украине 50 млрд евро.
Пересмотр многолетней финансовой программы в представленных документах, со всеми компонентами и приоритетами, - включая поддержку для Украины, а также миграцию и внешнее измерение, стратегические технологии для Европейской платформы, платежи интереса в рамках программы "Следующее поколение ЕС", специальные инструменты, новые собственные ресурсы и элементы, уменьшающие влияния на национальные бюджеты, - были твердо поддержаны главами государств и правительств 26 стран
По словам Мишеля, к рассмотрению вопроса выделения средств планируют вернуться в начале следующего года. следующего года.
Дополнение
Европейский Совет планирует выделить Украине 50 млрд евро на период 2024-2027 годов, чтобы обеспечить стабильную и устойчивую финансовую поддержку.
Отмечается, что из 50 млрд евро, 33 млрд будут предоставлены в форме займов, а остальные 17 млрд евро - в форме безвозвратной поддержки.
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что наложил вето на многолетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро.
Лидеры стран ЕС вернутся к теме финансовой помощи Украине в начале следующего года
Лидеры ЕС договорились обсудить пакет поддержки для Украины в размере 50 миллиардов евро в начале 2024 года, при этом большинство поддерживает пересмотр многолетней финансовой программы с этой целью.
Большинство украинцев симпатизируют Израилю, а не Палестине в его конфликте с ХАМАСом - опрос
Опрос КМИС показывает, что 69% украинцев симпатизируют Израилю в его конфликте с ХАМАС, тогда как только 1% поддерживает Палестину. Поддержка Израиля является последовательной во всех регионах Украины.
Правительство одобрило законопроект о прекращении соглашения между Украиной и беларусью о защите инвестиций
Правительство поддержало законопроект о прекращении действия соглашения между Украиной и беларусью о защите инвестиций.
На водопроводе для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС уже устанавливают первые насосы
На участке водопровода Ингулец - Южное водохранилище (Кривой Рог) протяженностью 26 километров установили уже 5 из 17 насосов, которые будут обеспечивать подачу воды для городов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.
россияне три дня подряд ежесуточно штурмуют позиции Сил обороны на Таврическом направлении около 80 раз - Тарнавский
Российские войска атаковали силы обороны на Таврическом направлении около 80 раз в день в течение трех дней подряд, при этом недавно бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил об увеличении количества воздушных атак.
В Переяславе ветер повалил главную новогоднюю елку
Сильные порывы ветра повалили главную 8-метровую елку в парке Шевченко в Переяславе; ее установили после того, как обрезали на два метра.
Украина одобрила соглашение о сотрудничестве с бюро ВОЗ на 2024-2025 годы
Украинское правительство одобрило проект соглашения о сотрудничестве с Европейским региональным бюро ВОЗ на 2024-2025 годы, направленного на улучшение медицинских услуг и готовности к чрезвычайным ситуациям.
Солнце вступает в активную фазу: сегодняшняя солнечная вспышка оказалась самой мощной за последние 6 лет
В активной области Солнца 14 декабря произошла вспышка, самая сильная с 2017 года. Накануне также фиксировалось несколько сильных вспышек, излучение от которых направилось к Земле.
Российская пропаганда использует фейковые аккаунты TikTok для распространения дезинформации о войне и украинских чиновниках
BBC разоблачила российскую дезинформационную кампанию в TikTok с помощью фейковых аккаунтов, которые распространяли ложь об украинских чиновниках, что сыграло свою роль в увольнении бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова.
Украинцы впервые смогут выбрать финалиста нацотбора на Евровидение-2024 в "Дія"
Выберите финалиста нацотбора на Евровидение-2024. Новый опрос в "Дія"