ЕС снял санкции с основателя яндекса, одного из экс-владельцев МТС и пропутинского байкера из Словакии

Европейский Союз исключил из санкционного списка основателя яндекса аркадия воложа и еще нескольких человек. Об этом сообщается в Официальном журнале Евросоюза, передает УНН.

Детали

12 марта ЕС на полгода продлил действие санкций, введенных против россии в ответ на ее полномасштабную агрессию против Украины.

Совет ЕС решил продлить ограничительные меры в отношении лиц, которые несут ответственность за угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2024 года - говорится в заявлении на сайте ЕС.

В заявлении указано, что Совет ЕС решил не продлевать санкции против трех человек. Их имена стали известны после публикации в журнале ЕС. Выяснилось, что это - основатель яндекса аркадий волож, бывший вице-президент корпорации "система" (владелец МТС) сергей мндоянц и гражданин Словакии, президент европейского отделения пропутинского мотоклуба "ночные волки" йозеф гамбалек.

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волож живёт в Израиле. В августе 2023 года, через полтора года после начала большой войны, он осудил вторжение россии в Украину. В начале февраля 2024 года стало известно, что яндекс разделяется, его российскую долю за 5,2 млрд долларов выкупили местные бизнесмены. После этого у воложа не осталось бизнес-связей с россией.

По информации ЕС, сергей мндоянц был членом правления российского аналитического центра, консультирующего кремль по вопросам внешней и оборонной политики. О причинах его исключения из санкционных списков не сообщалось.

йозефа гамбалека обвиняли в распространении пророссийской пропаганды. Но премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что будет требовать исключения гражданина Словакии из списка. Он отмечал, что гамбалек - единственный гражданин страны ЕС в перечне.

Добавим

Кроме того, Евросоюз исключил из списка девять человек, которые умерли в 2023 году. Среди них главарь частной военной компании "вагнер" дмитрий уткин, генерал геннадий жидко, который командовал вторжением в Украину в мае-июле 2022 года, убитый в Бердянске генерал олег цоков и другие.

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