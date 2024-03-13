Роскошные британские автомобили попадают в рф через Азербайджан, несмотря на санкции

рф обходит международные санкции, используя посредников в бывших советских странах для получения роскошных автомобилей из Великобритании.

Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

По информации, рф избегает международных санкций с помощью бывших советских страны в вопросе привоза автомобилей. Выявлено, что британские производители автомобилей продолжали поставлять рф роскошные автомобили даже после введения санкций через использование посредников в странах, которые когда-то были частью Советского Союза.

Прямые экспортные операции автомобилей из Великобритании в россию остановились после вторжения в Украину в 2022 году, но были заменены экспортом в Азербайджан. Согласно официальным данным HMRC, экспорт в Азербайджан вырос на 1860% за пять лет, достигнув 273 миллионов фунтов стерлингов в прошлом году.

Анализ международных торговых данных ООН подтверждает, что тот самый период, когда Великобритания усилила экспорт в Азербайджан, наблюдалось и увеличение экспорта автомобилей из Азербайджана в рф.

Британские автопроизводители твердят, что не экспортируют в рф, но HMRC не может гарантировать, что автомобили не попали в эту страну через третьи страны.

Добавим

Автомобили, в частности роскошные, являются товарами запрещенными для поставки в рф из-за санкционного режима.

Данные HMRC также показывают, что средняя стоимость экспортируемых в Азербайджан британских автомобилей составляет более 100 000 фунтов стерлингов.

Шаппс отреагировал на расследование Sky News, которое доказало что британские оборонные компании продают комплектующие для рф в обход санкциям