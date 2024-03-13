Роскошные британские автомобили попадают в рф через Азербайджан, несмотря на санкции

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  101169 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

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ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  106705 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  108305 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  126431 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123169 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114504 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114394 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105356 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
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8 марта 2024, 12:44  •  189094 просмотра

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8 марта 2024, 15:00  •  269159 просмотра
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8 марта 2024, 11:48  •  268184 просмотра

Роскошные британские автомобили попадают в рф через Азербайджан, несмотря на санкции

рф обходит международные санкции, используя посредников в бывших советских республиках, таких как Азербайджан, для получения роскошных автомобилей из Великобритании. Поэтому экспорт в Азербайджан увеличился на 1860% за 5 лет и достиг 273 млн фунтов стерлингов в прошлом году, согласно данным Sky News и анализа торговых данных.

Война •   •  2054 просмотра
Роскошные британские автомобили попадают в рф через Азербайджан, несмотря на санкции

Spravdi опровергает заявления рф о захвате Одессы, Николаева и Харькова

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергает сообщения распространенные в российских источниках ИПСО о намерениях вражеских войск взять Одессу, Николаев и Харьков.

Война •   •  3351 просмотра
Spravdi опровергает заявления рф о захвате Одессы, Николаева и Харькова

На северо-востоке зафиксирована активность тактической авиации противника

На северо-восточном направлении зафиксирована активность тактической авиации противника, что создает угрозу нанесения воздушных ударов.

Война •   •  3797 просмотра
На северо-востоке зафиксирована активность тактической авиации противника

Продолжается борьба за жизнь в Кривом Роге: спасают 8 тяжелораненых, среди которых 3 детей

Восемь человек, в том числе трое детей в возрасте 4 года, 2 месяца и 11 месяцев, получили серьезные ранения во время российского обстрела многоэтажки в Кривом Роге и сейчас находятся в больницах. Всего ранения получили 44 человека.

Общество •   •  6009 просмотра
Продолжается борьба за жизнь в Кривом Роге: спасают 8 тяжелораненых, среди которых 3 детей

Европарламент подаст в суд на Еврокомиссию из-за размораживания средств для Венгрии - РоІітісо

Европейский парламент готовится подать в суд на Европейскую комиссию из-за ее противоречивого решения разморозить миллиарды долларов для Венгрии в конце прошлого года, несмотря на обеспокоенность относительно нарушений прав человека и верховенства права.

политика •   •  7503 просмотра
Европарламент подаст в суд на Еврокомиссию из-за размораживания средств для Венгрии - РоІітісо

Пожар на Тернопольщине: 17 домохозяйствам рекомендовано ограничить использование воды из колодцев

В Тернопольской области 17 домохозяйств ограничены в использовании колодезной воды из-за пожара, вызванного российской атакой на инфраструктурный объект в Кременецком районе. Однако, сейчас более 11 тонн воды уже доставлено местным жителям благодаря оперативному действию благотворительных организаций и предпринимателей.

Война •   •  9318 просмотра
Пожар на Тернопольщине: 17 домохозяйствам рекомендовано ограничить использование воды из колодцев

На Ровенщине шестиклассник получил ножевое ранение в живот во время школьной перемены

Шестиклассник получил удар ножом в живот от сверстника во время конфликта на перемене в одной из школ Ровенской области, Украина.

Здоровье •   •  9394 просмотра
На Ровенщине шестиклассник получил ножевое ранение в живот во время школьной перемены

Невельское остается под контролем Украины несмотря на российские заявления - DeepState

Украинское село Невельское остается под контролем ВСУ, несмотря на сообщения о его захвате со стороны оккупантов.

Война •   •  13442 просмотра
Невельское остается под контролем Украины несмотря на российские заявления - DeepState

Французский парламент поддержал соглашение по безопасности с Украиной, несмотря на разногласия

Французские законодатели подавляющим большинством голосов поддержали 10-летнее соглашение о безопасности с Украиной, обязавшись предоставить Украине военную помощь, оружие и обучение, несмотря на оппозицию со стороны ультраправых и ультралевых партий.

Война •   •  14038 просмотра
Французский парламент поддержал соглашение по безопасности с Украиной, несмотря на разногласия

Генконсул Украины в Торонто определил 5 приоритетов работы Генерального консульства в Канаде

Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко объявил пять приоритетов деятельности Генерального консульства в Канаде, среди которых привлечение новой помощи для Украины, восстановление экономики и инфраструктуры, сотрудничество с украинскими организациями в Канаде, гуманитарные проекты и защита прав украинцев в провинциях Онтарио и Манитоба.

Общество •   •  15190 просмотра
Генконсул Украины в Торонто определил 5 приоритетов работы Генерального консульства в Канаде