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ЕС рассматривают введение новых санкций против российских банков - WSJ

Киев • УНН

 • 98079 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Евросоюз рассматривает новые шаги для усиления давления на российскую экономику, в частности введение санкций против большего количества банков и других членов семей олигархов, пока под ограничения не попавших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

ЕС рассматривают введение новых санкций против российских банков - WSJ

Детали

Ожидается, что предложение по новым санкциям поступит от Еврокомиссии на следующей неделе. Его должны согласовать все 27 стран-членов, информирует издание.

Согласно заявлению заместителя министра финансов США Уолли Адейемо, правительство Соединенных Штатов и его союзники планируют наложить санкции на учреждения и отдельных лиц, которые помогают российским олигархам скрывать свои активы. Также работают над тем, чтобы нарушить цепочки поставок и лишить россию возможности вести войну.

В то же время чиновники ЕС рассматривают возможность поразить четыре несанкционированных банка, которые были изъяты из SWIFT, включая ВТБ. Сейчас планов включать "Газпромбанк” или "Сбербанк", обслуживающих энергетические платежи европейских компаний россии, нет.

Кроме того, ЕС рассматривает гораздо более широкие санкции против членов семей российской бизнес-элиты или олигархов, чтобы остановить перемещение их активов за рубеж. Блок также ищет способы, как запретить использование криптовалют для уклонения от санкций.

Ранее

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко обратился к Канаде, Японии, Швейцарии, США, Великобритании и ЕС с просьбой применить санкции к зарубежным подразделениям российских банков.

Украинские Национальные Новости

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