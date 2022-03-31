ЄС розглядають введення нових санкцій проти російських банків - WSJ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Євросоюз розглядає нові кроки для посилення тиску на російську економіку, зокрема введення санкцій проти більшої кількості банків та інших членів сімей олігархів, що поки під обмеження не потрапили. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
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Очікується, що пропозиція щодо нових санкцій надійде від Єврокомісії наступного тижня. Її мають узгодити усі 27 країн-членів, інформує видання.
Згідно із заявою заступника міністра фінансів США Воллі Адеємо, уряд Сполучених Штатів та його союзники планують накласти санкції на установи та окремих осіб, які допомагають російським олігархам приховувати свої активи. Також працюють над тим, щоб, порушити ланцюги поставок і позбавити росію можливості вести війну.
Водночас чиновники ЄС розглядають можливість вразити чотири несанкціоновані банки, які були вилучені з SWIFT, включаючи ВТБ. Наразі планів включати “Газпромбанк” чи “Сбєрбанк”, які обслуговують енергетичні платежі європейських компаній росії, немає.
Окрім того, ЄС розглядає набагато ширші санкції проти членів сімей російської бізнес-еліти або олігархів, щоб зупинити переміщення їхніх активів за кордон. Блок також шукає способи, як заборонити використання криптовалют для ухилення від санкцій.
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Голова Нацбанку України Кирило Шевченко звернувся до Канади, Японії, Швейцарії, США, Великобританії та ЄС із проханням застосувати санкції до закордонних підрозділів російських банків.