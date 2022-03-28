НБУ закликав Канаду, Японію, Швейцарію, США, Велику Британію та ЄС застосувати санкції до закордонних підрозділів банків рф
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Голова Національного банку України Кирило Шевченко звернувся до компетентних органів Канади, Японії, Швейцарії, США, Великобританії та ЄС із проханням застосувати санкції до закордонних підрозділів російських банків. Про це повідомила у понеділок пресслужба НБУ, пише УНН.
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Як відзначають в НБУ, безпрецедентне знищення населення України росією, що триває вже більше місяця, свідчить про те, що санкцій, запроваджених західними країнами проти деяких російських державних банків, починаючи з 2014 року, недостатньо.
Увесь цивілізований світ має продовжувати тиснути на державу-окупанта доти, доки російська військова агресія в Україні не буде повністю припинена, наголосили в Банку.
“Дочірні компанії російських фінансових установ продовжують реалізовувати державну стратегію рф за кордоном, різними способами уникаючи санкцій поза її межами, і можуть бути залучені до розбудови схем уникнення санкцій – йдеться у зверненні Голови Національного банку”, - пише пресслужба.
Нагадаємо
Раніше Національний банк України закликав SWIFT відключити від системи центральний банк рф.