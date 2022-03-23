НБУ закликав SWIFT відключити центробанк росії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Національний банк України закликав SWIFT відключити від системи центральний банк рф, йдеться у заяві регулятора, пише УНН.
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"Закликаємо керівництво міжнародної системи SWIFT відключити центральний банк рф від системи обміну фінансовими повідомленнями", - сказано у заяві.
Це, як очікується, посилить міжнародну фінансову ізоляцію рф та стане дієвим інструментом максимальної протидії агресії росії у фінансовій сфері.
"Ми просимо SWIFT доєднатися до міжнародного співтовариства та посилити фінансовий тиск на державу-агресора. Сподіваємося на вашу підтримку та допомогу заради збереження життів тисяч українців та захисту суверенітету нашої країни", - наголосив голова Національного банку України Кирило Шевченко.
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ЄС закрив семи російським банкам доступ до SWIFT.
Довідково
SWIFT – це міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Перекази через SWIFT – це перекази коштів з банківського рахунку на банківський рахунок. Послугами системи користуються близько 11 тис. банків і фінансових установ у понад 200 країнах світу.