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НБУ призвал SWIFT отключить центробанк россии

Киев • УНН

 • 111774 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Национальный банк Украины призвал SWIFT отключить от системы центральный банк рф, говорится в заявлении регулятора, пишет УНН.

НБУ призвал SWIFT отключить центробанк россии

Цитата

"Призываем руководство международной системы SWIFT отключить центральный банк рф от системы обмена финансовыми сообщениями", - сказано в заявлении.

Это, как ожидается, усилит международную финансовую изоляцию рф и станет действенным инструментом максимального противодействия агрессии россии в финансовой сфере.

"Мы просим SWIFT присоединиться к международному сообществу и усилить финансовое давление на государство-агрессора. Надеемся на вашу поддержку и помощь ради сохранения жизней тысяч украинцев и защиты суверенитета нашей страны", - подчеркнул председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

Ранее

ЕС закрыл семи российским банкам доступ к SWIFT.

Справочно

SWIFT - это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Переводы через SWIFT - это переводы средств с банковского счета на банковский счет. Услугами системы пользуются около 11 тыс. банков и финансовых учреждений в более чем 200 странах мира.

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