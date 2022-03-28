НБУ призвал Канаду, Японию, Швейцарию, США, Великобританию и ЕС применить санкции к зарубежным подразделениям банков рф

Детали

Как отмечают в НБУ, беспрецедентное уничтожение населения Украины россией, которое продолжается уже более месяца, свидетельствует о том, что санкций, введенных западными странами против некоторых российских государственных банков, начиная с 2014 года, недостаточно.

Весь цивилизованный мир должен продолжать давить на государство-оккупанта до тех пор, пока российская военная агрессия в Украине не будет полностью прекращена, подчеркнули в банке.

“Дочерние компании российских финансовых учреждений продолжают реализовывать государственную стратегию рф за рубежом, различными способами избегая санкций за ее пределами, и могут быть привлечены к развитию схем ухода от санкций - говорится в обращении председателя Национального банка.

Напомним

Ранее Национальный банк Украины призвал SWIFT отключить от системы центральный банк рф.