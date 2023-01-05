ЕС: российское прекращение огня — такое же вранье, как и "референдумы"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что не доверяет инициативе россии по прекращению огня. Об этом чиновник написал в Twitter, передает УНН.
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“Есть агрессор — это Кремль. Есть жертва — народ Украины. Вывод русских войск — единственное серьезное решение, которое приведет к миру и безопасности. Объявление об одностороннем прекращении огня — такие же фальшь и лицемерие, как ряд абсурдных, незаконных аннексий и референдум, что их сопровождали”, — написал.
Ранее подобные заявления сделали глава МИД Германии Анналена Бербок, президента США Джо Байден и официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, назвавший предложение Кремля циничной попыткой выиграть время.
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В четверг путин издал указ в которому говорится, что министр обороны должен приказать прекратить огонь в Украине на 36 часов, начиная с полдня 6 января. Согласно заявлению Кремля, пауза позволит православным христианам “посещать рождественские службы”.
В Украине на подобные предложения отреагировали резко. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что никаких переговоров с рф относительно “перемирья” не планируют.
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