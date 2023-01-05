ЄС: російське припинення вогню — така ж брехня, як і “референдуми”

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“Є агресор — це Кремль. Є жертва — народ України. Висновок російських військ — єдине серйозне рішення, яке приведе до миру і безпеки. Оголошення про одностороннє припинення вогню — такі ж фальш і лицемірство, як низка абсурдних, незаконних анексій і референдум, що їх супроводжували”, — написав.

Раніше схожі заяви зробили глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, президента США Джо Байден та офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс, який назвав пропозицію Кремля цинічною спробою виграти час.

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Нагадаємо

У четвер путін видав указ у якому йдеться, що міністр оборони має наказати припинити вогонь в Україні на 36 годин, починаючи з полудня 6 січня. Згідно із заявою Кремля, пауза дозволить православним християнам “відвідувати різдвяні служби”.

В Україні на подібні пропозиції відреагували різко. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що жодних переговорів з рф щодо “перемир’я” не планують.

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