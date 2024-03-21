ЕС решил начать вступительные переговоры с Боснией и Герцеговиной

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  60741 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  104591 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  123267 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  111520 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  134972 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  128494 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  141924 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145412 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133568 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128450 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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ЕС решил начать вступительные переговоры с Боснией и Герцеговиной

Европейский Совет решил начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной, что является ключевым шагом на пути этой страны к членству в ЕС.

политика •   •  10114 просмотра
ЕС решил начать вступительные переговоры с Боснией и Герцеговиной

Patriot и другие системы ПВО сейчас нужны именно в Украине - Зеленский

Зеленский отметил насущную необходимость в получении от партнеров "Патриотов" и других систем противовоздушной обороны для защиты украинских городов и общин от российского ракетного террора.

Война •   •  11246 просмотра
Patriot и другие системы ПВО сейчас нужны именно в Украине - Зеленский

Зеленский об ударе рф по Киеву: в ракетах было не менее полутора тысяч компонентов, которые завезли государству-террористу из нормальных государств

россия использовала ракеты, содержащие не менее 1500 импортируемых компонентов из нормальных стран, во время сегодняшней террористической атаки на Киев, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Война •   •  10995 просмотра
Зеленский об ударе рф по Киеву: в ракетах было не менее полутора тысяч компонентов, которые завезли государству-террористу из нормальных государств

Украина и ЮНЕСКО наметили план сохранения культурного наследия в условиях войны

Представители МКИП и ЮНЕСКО обсудили планы по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия и инфраструктуры в Украине, пострадавших от российского вторжения, включая мониторинг повреждений, подготовку военного и судебного персонала, а также организацию международных конференций по вопросам защиты культурных ценностей.

Война •   •  9307 просмотра
Украина и ЮНЕСКО наметили план сохранения культурного наследия в условиях войны

Движение грузовиков на пункте пропуска Устилуг-Зосин разблокировано - пограничники

Движение грузовиков на пункте пропуска Устилуг-Зосин на украинско-польской границе разблокировано после того, как польские фермеры завершили свою общенациональную акцию протеста.

Экономика •   •  12760 просмотра
Движение грузовиков на пункте пропуска Устилуг-Зосин разблокировано - пограничники

Санкции мира против путинской системы еще не достаточны: Зеленский о террористических ударах рф

Каждая российская ракетная атака на Украину содержит компоненты иностранного производства, импортируемые через схемы уклонения от санкций, что подчеркивает необходимость усиления санкций и мер ответственности против тех, кто способствует российской агрессии.

Война •   •  12750 просмотра
Санкции мира против путинской системы еще не достаточны: Зеленский о террористических ударах рф

рф и Китай договорились с хуситами о "безопасном судоходстве" в Красном море - СМИ

россия и Китай достигли договоренности с йеменскими повстанцами-хуситами об обеспечении безопасной навигации их судов в Красном море.

Война •   •  11715 просмотра
рф и Китай договорились с хуситами о "безопасном судоходстве" в Красном море - СМИ

Украина и Словакия обсудили проекты сотрудничества в области транспортных перевозок и энергетики

Первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко встретилась с Вице-премьер-министром Словакии Петером Кмецом, чтобы обсудить конкретные проекты для потенциальной реализации через инвестиционный механизм Украинского фонда, включая ускорение реконструкции интерконнектора Мукачево-Вельке Капушаны, запуск пассажирского железнодорожного сообщения Киев-Кошице и модернизацию автомобильных и пешеходных пунктов пропуска через границу.

Экономика •   •  13527 просмотра
Украина и Словакия обсудили проекты сотрудничества в области транспортных перевозок и энергетики

Уровень опасности очень высокий: враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя

россия поставила на боевое дежурство в Черном море две подводные лодки, которые несут до 8 крылатых ракет "Калибр", что создает высокую ракетную угрозу.

Война •   •  11621 просмотра
Уровень опасности очень высокий: враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя

Серьезная и значимая цель для Сил обороны: в ГУР прокомментировали строительство россией железной дороги в Крым

Российские оккупанты строят железную дорогу из россии через оккупированные территории на юге Украины в Крым, что является серьезной мишенью для Вооруженных сил Украины, поскольку имеет целью усилить логистику снабжения российских войск.

Война •   •  12511 просмотра
Серьезная и значимая цель для Сил обороны: в ГУР прокомментировали строительство россией железной дороги в Крым