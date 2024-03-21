ЕС решил начать вступительные переговоры с Боснией и Герцеговиной

Европейский совет только что решил начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной. Об этом сообщил президент Евросовета Шарль Мишель, передает УНН.

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Искренне поздравляю! Ваше место в нашей европейской семье написал Мишель.

Он подчеркнул, что сегодняшнее решение является ключевым шагом вперед на пути в ЕС для Боснии и Герцеговины.

Теперь необходимо продолжить напряженную работу, чтобы Босния и Герцеговина неуклонно продвигалась вперед, как того хочет ваш народ подытожил президент Евросовета.

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