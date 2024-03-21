ЕС решил начать вступительные переговоры с Боснией и Герцеговиной

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Европейский Совет решил начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной, что является ключевым шагом на пути этой страны к членству в ЕС.
Patriot и другие системы ПВО сейчас нужны именно в Украине - Зеленский
Зеленский отметил насущную необходимость в получении от партнеров "Патриотов" и других систем противовоздушной обороны для защиты украинских городов и общин от российского ракетного террора.
Зеленский об ударе рф по Киеву: в ракетах было не менее полутора тысяч компонентов, которые завезли государству-террористу из нормальных государств
россия использовала ракеты, содержащие не менее 1500 импортируемых компонентов из нормальных стран, во время сегодняшней террористической атаки на Киев, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Украина и ЮНЕСКО наметили план сохранения культурного наследия в условиях войны
Представители МКИП и ЮНЕСКО обсудили планы по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия и инфраструктуры в Украине, пострадавших от российского вторжения, включая мониторинг повреждений, подготовку военного и судебного персонала, а также организацию международных конференций по вопросам защиты культурных ценностей.
Движение грузовиков на пункте пропуска Устилуг-Зосин разблокировано - пограничники
Движение грузовиков на пункте пропуска Устилуг-Зосин на украинско-польской границе разблокировано после того, как польские фермеры завершили свою общенациональную акцию протеста.
Санкции мира против путинской системы еще не достаточны: Зеленский о террористических ударах рф
Каждая российская ракетная атака на Украину содержит компоненты иностранного производства, импортируемые через схемы уклонения от санкций, что подчеркивает необходимость усиления санкций и мер ответственности против тех, кто способствует российской агрессии.
рф и Китай договорились с хуситами о "безопасном судоходстве" в Красном море - СМИ
россия и Китай достигли договоренности с йеменскими повстанцами-хуситами об обеспечении безопасной навигации их судов в Красном море.
Украина и Словакия обсудили проекты сотрудничества в области транспортных перевозок и энергетики
Первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко встретилась с Вице-премьер-министром Словакии Петером Кмецом, чтобы обсудить конкретные проекты для потенциальной реализации через инвестиционный механизм Украинского фонда, включая ускорение реконструкции интерконнектора Мукачево-Вельке Капушаны, запуск пассажирского железнодорожного сообщения Киев-Кошице и модернизацию автомобильных и пешеходных пунктов пропуска через границу.
Уровень опасности очень высокий: враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя
россия поставила на боевое дежурство в Черном море две подводные лодки, которые несут до 8 крылатых ракет "Калибр", что создает высокую ракетную угрозу.
Серьезная и значимая цель для Сил обороны: в ГУР прокомментировали строительство россией железной дороги в Крым
Российские оккупанты строят железную дорогу из россии через оккупированные территории на юге Украины в Крым, что является серьезной мишенью для Вооруженных сил Украины, поскольку имеет целью усилить логистику снабжения российских войск.