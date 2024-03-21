Босния и Герцеговина - Украина: где смотреть первый решающий матч за выход на Евро-2024, кто фаворит букмекеров

Сегодня, 21 марта, сборная Украины сыграет свой первый матч плей-офф для получения путевки на Чемпионат Европы по футболу, который летом этого года состоится в Германии. Соперником наших футболистов будет сборная Боснии и Герцеговины, пишет УНН.

В своей отборочной группе сборная Украины заняла лишь третье место пропустив вперед себя сборные Англии и Италии, которые напрямую попали на европейской футбольный форум.

Теперь за одну из трех путевок на Евро наши футболисты попытаются побороться через плей-офф Лиги Наций.

Стадион, судейская бригада, трансляция

Матч состоится сегодня, 21 марта, в боснийском городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Его даст главный арбитр, немец Феликс Цвайер. Обслуживать матч ему будут помогать соотечественники: судьи на линиях - Штефан Лупп и Марко Ахмюллер, резервный арбитр - Даниэль Зиберт, арбитр VAR - Бастиан Данкерт.

Прямая трансляция матча в Украине на сервисе MEGOGO.

Кто фаворит букмекеров

Букмекеры в этом противостоянии отдают предпочтение нашим футболистам. Ставки на победу сборной Украины в основное время принимаются с коэффициентом - 2,03, на победу Боснии и Герцеговины - 3,85, на ничью - 3,65.

На то, что Украина по итогам игры пройдет в следующий раунд плей-офф ставки принимаются с коэффициентом - 1,51, успех боснийцев оценивается в 2,69.

Что дальше

Если Украина победит Боснию и Герцеговину, то в решающем матче за путевку на Евро 26 марта встретится с победителем пары Израиль-Исландия.