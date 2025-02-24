ЕС работает над 17-м пакетом санкций против рф - Каллас

Европейский Союз принял 16-й пакет санкций против рф и продолжает работать над 17-м. Об этом заявила глава дипломатии блока Кая Каллас во время пресс-конференции по итогам Совета ЕС по иностранным делам, пишет УНН.

Сегодня мы приняли важные решения: мы приняли 16-й пакет санкций, который включает несколько пунктов, и мы продолжаем работать над 17-м пакетом. Мы также обсудили, что министры в целом поддержали новую инициативу по военной помощи Украине. Конечно, детали и особенно цифры будут определены и обсуждены на внеочередном европейском саммите 6 марта. Мы должны поставить Украину в позицию силы, чтобы Украина смогла сказать "нет" плохой сделке