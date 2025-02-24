ЕС работает над 17-м пакетом санкций против рф - Каллас
Киев • УНН
ЕС принял 16-й пакет санкций и работает над 17-м. Министры поддержали новую инициативу военной помощи Украине, детали и объемы которой обсудят на саммите 6 марта.
Европейский Союз принял 16-й пакет санкций против рф и продолжает работать над 17-м. Об этом заявила глава дипломатии блока Кая Каллас во время пресс-конференции по итогам Совета ЕС по иностранным делам, пишет УНН.
Сегодня мы приняли важные решения: мы приняли 16-й пакет санкций, который включает несколько пунктов, и мы продолжаем работать над 17-м пакетом. Мы также обсудили, что министры в целом поддержали новую инициативу по военной помощи Украине. Конечно, детали и особенно цифры будут определены и обсуждены на внеочередном европейском саммите 6 марта. Мы должны поставить Украину в позицию силы, чтобы Украина смогла сказать "нет" плохой сделке
ЕС может одобрить конкретные объемы и решения по новой оборонной инициативе для Украины 6 марта - Каллас24.02.25, 18:08 • 16056 просмотров