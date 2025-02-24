ЄС працює над 17-м пакетом санкцій проти рф - Каллас
Київ • УНН
ЄС ухвалив 16-й пакет санкцій та працює над 17-м. Міністри підтримали нову ініціативу військової допомоги Україні, деталі та обсяги якої обговорять на саміті 6 березня.
Європейський Союз ухвалив 16-й пакет санкцій проти рф та продовжує працювати над 17-м. Про це заявила голова дипломатії блоку Кая Каллас під час пресконференції за підсумками Ради ЄС із закордонних справ, пише УНН.
Сьогодні ми ухвалили важливі рішення: ми ухвалили 16-й пакет санкцій, який включає кілька пунктів, і ми продовжуємо працювати над 17-м пакетом. Ми також обговорили, що міністри загалом підтримали нову ініціативу щодо військової допомоги Україні. Звичайно, деталі та особливо цифри будуть визначені та обговорені на позачерговому європейському саміті 6 березня. Ми маємо поставити Україну у позицію сили, щоб Україна змогла сказати "ні" поганій угоді
ЄС може схвалити конкретні обсяги і рішення по новій оборонній ініціативі для України 6 березня - Каллас24.02.25, 18:08 • 30959 переглядiв