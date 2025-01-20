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ЕС предостерегает Трампа: «Торговая война угрожает оборонным расходам»

ЕС предостерегает Трампа: «Торговая война угрожает оборонным расходам»

Киев  •  УНН

 • 8268 просмотра

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Еврокомиссар Стефан Сежурне заявил, что торговая война с США сделает невозможным достижение новых целей НАТО по оборонным расходам. Трамп требует повышения расходов до 5% ВВП, тогда как ЕС не может превысить 3% из-за бюджетных ограничений.

ЕС предупреждает новоизбранного президента США Дональда Трампа, что торговая война с США усложнит увеличение оборонных расходов до новых целей НАТО.

Пишет УНН со ссылкой на Politico.

За несколько часов до инаугурации Дональда Трампа руководитель Еврокомиссии по вопросам промышленности Стефан Сежурне предупредил, что Европа не сможет достичь более амбициозных целей по оборонным расходам, если начнется торговая война.

Сежурне отметил, что поддерживает необходимость увеличения инвестиций в европейскую обороноспособность, однако подчеркнул, что реализация этих планов станет невозможной в случае эскалации торгового конфликта с США.

Трамп, начиная с первого срока, постоянно критиковал европейские страны за недостаточное финансирование обороны, обвиняя их в «халявном» использовании НАТО под американским зонтиком безопасности. Он даже предполагал возможность выхода США из трансатлантического альянса.

Мы не можем этого сделать, когда у нас на пороге торговая война, а национальные бюджеты везде не способны увеличить оборонные расходы более чем на 3%

- сказал Сежурне об увеличении военных расходов. 

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НАТО требует от своих членов выделять на оборону 2% ВВП, однако во время июньского саммита в Гааге эта цифра может вырасти. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на прошлой неделе отметил, что новый показатель, вероятно, превысит 3%.

Между тем Дональд Трамп на днях заявил, что страны НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП, что значительно превышает нынешний целевой уровень в 2%. Его предложение вызвало неоднозначную реакцию: Италия и Германия назвали его нереалистичным, тогда как Польша и Литва, которые уже выделяют больше средств на оборону на душу населения, поддержали идею. В то же время даже США пока не достигли такого уровня расходов.

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Запланированное увеличение оборонных расходов может оказаться недостижимым в случае торговой войны. Дональд Трамп активно предлагает протекционистские меры, включая универсальные тарифы на импорт, критикуя ЕС за недостаточные закупки американских автомобилей и сельскохозяйственной продукции. Он также неоднократно выражал недовольство большим количеством немецких автомобилей на улицах Манхэттена.

Напомним,

  Сегодня Дональд Трамп официально вступает в должность президента США. Европейские страны внимательно следят за его заявлениями о повышении тарифов, выходе из климатических соглашений и планов по Украине. Кроме того, в ЕС уже  готовятся к потенциальным изменениям в трансатлантических отношениях и ищут пути избежания конфликтов.  

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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