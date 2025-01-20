ЄС застерігає Трампа: "Торгова війна загрожує оборонним витратам"

ЄС попереджає новообраного президента США Дональда Трампа, що торговельна війна зі США ускладнить збільшення оборонних витрат до нових цілей НАТО.

Пише УНН з посиланням на Politico.

За кілька годин до інавгурації Дональда Трампа керівник Єврокомісії з питань промисловості Стефан Сежурне попередив, що Європа не зможе досягти більш амбітних цілей щодо оборонних витрат, якщо розпочнеться торговельна війна.

Сежурне зазначив, що підтримує необхідність збільшення інвестицій у європейську обороноздатність, однак наголосив, що реалізація цих планів стане неможливою у разі ескалації торговельного конфлікту зі США.

Трамп, починаючи з першого терміну, постійно критикував європейські країни за недостатнє фінансування оборони, звинувачуючи їх у "халявному" використанні НАТО під американською парасолькою безпеки. Він навіть припускав можливість виходу США з трансатлантичного альянсу.

Ми не можемо цього зробити, коли у нас на порозі торгова війна, а національні бюджети скрізь не здатні збільшити оборонні витрати більш ніж на 3% - сказав Сежурне про збільшення військових витрат.

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НАТО вимагає від своїх членів виділяти на оборону 2% ВВП, однак під час червневого саміту в Гаазі ця цифра може зрости. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте минулого тижня зазначив, що новий показник, ймовірно, перевищить 3%.

Тим часом Дональд Трамп днями заявив, що країни НАТО мають витрачати на оборону 5% ВВП, що значно перевищує нинішній цільовий рівень у 2%. Його пропозиція викликала неоднозначну реакцію: Італія і Німеччина назвали її нереалістичною, тоді як Польща та Литва, які вже виділяють більше коштів на оборону на душу населення, підтримали ідею. Водночас навіть США поки що не досягли такого рівня витрат.

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Заплановане збільшення оборонних витрат може виявитися недосяжним у разі торговельної війни. Дональд Трамп активно пропонує протекціоністські заходи, включно з універсальними тарифами на імпорт, критикуючи ЄС за недостатні закупівлі американських автомобілів і сільськогосподарської продукції. Він також неодноразово висловлював невдоволення великою кількістю німецьких автомобілів на вулицях Манхеттена.

Нагадаємо

Сьогодні Дональд Трамп офіційно вступає на посаду президента США. Європейські країни уважно стежать за його заявами щодо підвищення тарифів, виходу з кліматичних угод і планів щодо України. Крім того, у ЄС вже готуються до потенційних змін у трансатлантичних відносинах та шукають шляхи уникнення конфліктів.