ЄС застерігає Трампа: "Торгова війна загрожує оборонним витратам"

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 66531 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 67773 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 82380 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 114797 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 139639 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132266 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 147882 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173826 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220505 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176392 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 114012 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 120054 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 153149 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 136416 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 113253 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 66504 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 72806 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 207685 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 205271 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 336099 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 30069 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 31984 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 74434 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 100722 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 96922 перегляди
Актуальне
ЄС застерігає Трампа: "Торгова війна загрожує оборонним витратам"

ЄС застерігає Трампа: "Торгова війна загрожує оборонним витратам"

Київ • УНН

 • 21688 перегляди

Єврокомісар Стефан Сежурне заявив, що торгова війна зі США унеможливить досягнення нових цілей НАТО щодо оборонних витрат. Трамп вимагає підвищення витрат до 5% ВВП, тоді як ЄС не може перевищити 3% через бюджетні обмеження.

ЄС попереджає новообраного президента США Дональда Трампа, що торговельна війна зі США ускладнить збільшення оборонних витрат до нових цілей НАТО.

Пише УНН з посиланням на Politico.

За кілька годин до інавгурації Дональда Трампа керівник Єврокомісії з питань промисловості Стефан Сежурне попередив, що Європа не зможе досягти більш амбітних цілей щодо оборонних витрат, якщо розпочнеться торговельна війна.

Сежурне зазначив, що підтримує необхідність збільшення інвестицій у європейську обороноздатність, однак наголосив, що реалізація цих планів стане неможливою у разі ескалації торговельного конфлікту зі США.

Трамп, починаючи з першого терміну, постійно критикував європейські країни за недостатнє фінансування оборони, звинувачуючи їх у "халявному" використанні НАТО під американською парасолькою безпеки. Він навіть припускав можливість виходу США з трансатлантичного альянсу.

Ми не можемо цього зробити, коли у нас на порозі торгова війна, а національні бюджети скрізь не здатні збільшити оборонні витрати більш ніж на 3%

- сказав Сежурне про збільшення військових витрат. 

Папа Франциск застеріг Трампа щодо планів масової депортації мігрантів20.01.25, 00:35 • 99846 переглядiв

НАТО вимагає від своїх членів виділяти на оборону 2% ВВП, однак під час червневого саміту в Гаазі ця цифра може зрости. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте минулого тижня зазначив, що новий показник, ймовірно, перевищить 3%.

Тим часом Дональд Трамп днями заявив, що країни НАТО мають витрачати на оборону 5% ВВП, що значно перевищує нинішній цільовий рівень у 2%. Його пропозиція викликала неоднозначну реакцію: Італія і Німеччина назвали її нереалістичною, тоді як Польща та Литва, які вже виділяють більше коштів на оборону на душу населення, підтримали ідею. Водночас навіть США поки що не досягли такого рівня витрат.

Трамп розкрив перші кроки після інавгурації: від депортацій до TikTok19.01.25, 13:03 • 85291 перегляд

Заплановане збільшення оборонних витрат може виявитися недосяжним у разі торговельної війни. Дональд Трамп активно пропонує протекціоністські заходи, включно з універсальними тарифами на імпорт, критикуючи ЄС за недостатні закупівлі американських автомобілів і сільськогосподарської продукції. Він також неодноразово висловлював невдоволення великою кількістю німецьких автомобілів на вулицях Манхеттена.

Нагадаємо

  Сьогодні Дональд Трамп офіційно вступає на посаду президента США. Європейські країни уважно стежать за його заявами щодо підвищення тарифів, виходу з кліматичних угод і планів щодо України. Крім того, у ЄС вже  готуються до потенційних змін у трансатлантичних відносинах та шукають шляхи уникнення конфліктів.  

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами