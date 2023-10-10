ЕС предупреждает Маска о дезинформации в X/Twitter после атаки ХАМАС
Киев • УНН
Киев. 11 октября. УН. Комиссар ЕС Тьерри Бретон предупредил Илона Маска, что его Платформа X, ранее называвшаяся Twitter, распространяет «незаконный контент и дезинформацию» после атаки ХАМАС. Об этом говорится в письме ЕС во вторник, с которым ознакомилось информационное агентство AFP, передает УНН.
Детали
В письме говорится, что ЕС все больше обеспокоен незаконным контентом и дезинформацией на платформе после нападения ХАМАС на Израиль в субботу.
ЕС также требует, чтобы Маск, которому принадлежит X/Twitter, ответила на жалобу и связался с соответствующими правоохранительными органами» в течение 24 часов. Бретон не предоставил подробностей приведенной им дезинформации.
Отвечая на публикацию Бретона, Маск сказал, что политика его компании заключается в том, что все открыто и прозрачно.
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«Пожалуйста, перечислите нарушения, на которые вы ссылаетесь, на X, чтобы публика могла их увидеть», — сказал он на X.
Правила онлайн-контента, известные как закон О цифровых услугах (DSA), требуют, чтобы X и другие крупные онлайн-платформы удаляли незаконный контент и предпринимали шаги для устранения рисков для общественной безопасности и гражданского дискурса.
«Учитывая срочность, я также ожидаю, что вы свяжетесь с соответствующими правоохранительными органами и Европолом и быстро ответите на их запросы», – написал Бретон.
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Он сказал, что его команда также свяжется с Маском по ряду других неотложных вопросов, связанных с соблюдением DSA.
"Я призываю вас предоставить быстрый, точный и полный ответ на этот запрос в течение следующих 24 часов", - сказал Бретон.
Несоблюдение DSA может привести к штрафам ЕС в размере до 6% мирового оборота компании.