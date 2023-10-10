ЄС попереджає Маска про дезінформацію в X/Twitter після атаки ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Комісар ЄС Тьєррі Бретон попередив Ілона Маска, що його платформа X, яка раніше називалася Twitter, поширює «незаконний контент і дезінформацію» після атаки ХАМАС. Про це йдеться у листі ЄС у вівторок, з яким ознайомилося інформаційне агентство AFP, передає УНН.
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У листі зазначається, що ЄС дедалі більше стурбований незаконним контентом і дезінформацією на платформі після нападу ХАМАС на Ізраїль у суботу.
ЄС також вимагає від Маска, якому належить X/Twitter, відповісти на скаргу та зв’язатися з «відповідними правоохоронними органами» протягом 24 годин. Бретон не надав подробиць наведеної ним дезінформації.
Відповідаючи на публікацію Бретона X, Маск сказав, що політика його компанії полягає в тому, що все відкрито та прозоро.
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«Будь ласка, перелічіть порушення, на які ви натякаєте, на X, щоб громадськість могла їх побачити», — сказав він на X.
Правила щодо онлайн-контенту, відомі як Закон про цифрові послуги (DSA), вимагають від X та інших великих онлайн-платформ видаляти незаконний вміст і вживати заходів для усунення ризиків для громадської безпеки та громадянського дискурсу.
«Враховуючи терміновість, я також очікую, що ви зв’яжетеся з відповідними правоохоронними органами та Європолом і забезпечите швидку відповідь на їхні запити», – написав Бретон.
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Він сказав, що його команда також зв’яжеться з Маском щодо ряду інших негайних питань, пов’язаних із дотриманням DSA.
"Я закликаю вас забезпечити швидку, точну та повну відповідь на цей запит протягом наступних 24 годин", - сказав Бретон.
Невиконання DSA може призвести до штрафів ЄС у розмірі до 6% світового обороту компанії.