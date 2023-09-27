В соцмережі Х вимкнули функцію скарг на дезінформацію про вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У соціальній мережі X (Twitter) американського винахідника Ілона Маска, відключили функцію, яка дозволяла користувачам повідомляти про дезінформацію щодо виборів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Дослідницька організація Reset.Tech Australia висловила занепокоєння щодо поширення неправдивих заяв у мережі X напередодні голосування в США та Австралії.
Після того, як у 2022 році з'явилася функція, що дозволяє користувачам повідомляти про публікації, які, на їхню думку, дезінформують щодо виборів, соцмережа X минулого тижня видалила категорію "політика" зі свого випадаючого меню в усіх юрисдикціях, крім Європейського Союзу.
Однак, як зазначається, користувачі все ще можуть повідомляти про дописи в X по всьому світу з приводу багатьох інших скарг, таких як пропаганда насильства або мови ворожнечі.
Доповнення
Зазначається, що вимкнули функцію скарг щодо політичної дезінформації менш ніж за три тижні до проведення в Австралії першого за чверть століття референдуму про створення консультативно-дорадчого органу корінних народів при парламенті і за 14 місяців до президентських виборів у США.
"Було б корисно зрозуміти, чому Х, схоже, відступили від своїх зобов'язань щодо подолання дезінформації, яка призвела до реальної політичної нестабільності в США, особливо напередодні "гарячого року" виборів у всьому світі", - сказав Еліс Докінз, виконавчий директор Reset.Tech Australia.