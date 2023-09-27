В соцмережі Х вимкнули функцію скарг на дезінформацію про вибори

Деталі

Дослідницька організація Reset.Tech Australia висловила занепокоєння щодо поширення неправдивих заяв у мережі X напередодні голосування в США та Австралії.

Після того, як у 2022 році з'явилася функція, що дозволяє користувачам повідомляти про публікації, які, на їхню думку, дезінформують щодо виборів, соцмережа X минулого тижня видалила категорію "політика" зі свого випадаючого меню в усіх юрисдикціях, крім Європейського Союзу.

Однак, як зазначається, користувачі все ще можуть повідомляти про дописи в X по всьому світу з приводу багатьох інших скарг, таких як пропаганда насильства або мови ворожнечі.

Доповнення

Зазначається, що вимкнули функцію скарг щодо політичної дезінформації менш ніж за три тижні до проведення в Австралії першого за чверть століття референдуму про створення консультативно-дорадчого органу корінних народів при парламенті і за 14 місяців до президентських виборів у США.

"Було б корисно зрозуміти, чому Х, схоже, відступили від своїх зобов'язань щодо подолання дезінформації, яка призвела до реальної політичної нестабільності в США, особливо напередодні "гарячого року" виборів у всьому світі", - сказав Еліс Докінз, виконавчий директор Reset.Tech Australia.