В соцсети Х выключили функцию жалоб на дезинформацию о выборах

Детали

Исследовательская организация Reset.Tech Australia выразила обеспокоенность по поводу распространения ложных заявлений в сети X накануне голосования в США и Австралии.

После того, как в 2022 году появилась функция, позволяющая пользователям сообщать о публикациях, которые, по их мнению, дезинформируют о выборах, соцсеть X на прошлой неделе удалила категорию "политика" из своего выпадающего меню во всех юрисдикциях, кроме Европейского Союза.

Однако, как отмечается, пользователи все еще могут сообщать о сообщениях в X по всему миру по поводу многих других жалоб, таких как пропаганда насилия или языка вражды.

Дополнение

Отмечается, что выключили функцию жалоб по политической дезинформации менее чем за три недели до проведения в Австралии первого за четверть века референдума о создании консультативно-совещательного органа коренных народов при парламенте и за 14 месяцев до президентских выборов в США.

"Было бы полезно понять, почему Х, похоже, отступили от своих обязательств по преодолению дезинформации, которая привела к реальной политической нестабильности в США, особенно в преддверии "горячего года" выборов во всем мире", - сказал Элис Докинз, исполнительный директор Reset.Tech Australia.