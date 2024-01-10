ЕС пообещал предоставить Украине финансирование не позднее марта - СМИ
Поскольку Венгрия блокирует пакет финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, лидеры ЕС готовят запасные варианты.
Аниматоры, вкусности и подарки: "МХП-Громаді" поддержал рождественский экспресс для детей военных и ветеранов
30% мест бесплатно обеспечили детям военных из громад, на территориях которых Фонд осуществляет свою деятельность.
Помогали пересечь границу, минуя пограничников: ГБР направило в суд обвинение в отношении преступников, которые переправляли мужчин в Словакию
ГБР направило в суд обвинение группе лиц в незаконной переправке лиц призывного возраста в Словакию; суд рассмотрит дело с возможным 9-летним сроком заключения.
Давления от партнеров пока нет, сигналов не слышал - Президент об угрозе замораживания войны
Зеленский сообщает об отсутствии давления со стороны союзников относительно прекращения обороны Украины; дискуссии о замораживании конфликта не возникали.
Очень не хватает современных систем ПП0 - Зеленский
Украине не хватает современных систем противовоздушной обороны, необходимых для отражения атак, и она стремится к совместному производству с союзниками, заявил президент Зеленский.
Рейтинг самых влиятельных паспортов мира: Украина потеряла две позиции
Сейчас украинский паспорт занимает 32 место в международном рейтинге самых влиятельных паспортов мира и делит это место с Гренадой и Сент-Люсией.
В Херсоне задержали коллаборационистку, которая во время оккупации города принудительно "паспортизировала" льготников
В Херсоне задержали коллаборационистку, которая во время оккупации заставляла людей брать российские паспорта и угрожала местным жителям отменой льгот.
Полиция Польши задержала экс-главу МВД и его заместителя в президентском дворце
Польская полиция задержала экс-министра внутренних дел Мариуша Каминского и его заместителя в президентском дворце по делу о злоупотреблении властью в 2007 году. Их арест вызвал протесты и голодовку Каминского.
Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление
Винницкая птицефабрика не является причиной гибели рыбы в Ладыжинском водохранилище, после проведенного расследования и визита руководителя пострадавшей фермы.
Украина и Литва подписали документы о совместном оборонном производстве
Украина и Литва договариваются о совместном оборонном производстве, сосредотачиваясь на оружии против беспилотников.