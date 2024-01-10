ЕС пообещал предоставить Украине финансирование не позднее марта - СМИ

В 2024 году Киев нуждается в новых долгосрочных финансовых пакетах поддержки для продолжения сдерживания российской агрессии. Об этом пишет издание Euractiv, передает УНН.

Детали

В издании напомнили, что в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отметил, что финансовая поддержка важна для Киева в условиях войны. Он также предупредил, что москва ожидает, как единство Запада в поддержке Украины развалится.

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Журналисты добавляют, что отсутствие финансовой поддержки от ЕС и США может привести к проблемам с оплатой труда госслужащих.

Лидеры ЕС стремятся договориться о новом пакете поддержки Украины, поэтому созывают новый саммит на 1 февраля, чтобы согласовать бюджет блока и пакет финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Со ссылкой на собственных инсайдеров в ЕС, издание пишет, что Европа пообещала Киеву предоставить финансирование не позднее марта этого года.

Дополнение

Как пояснили журналисты, Запад стремится согласовать пакет поддержки в 50 миллиардов евро, который сейчас блокирует Венгрия. В то же время лидеры ЕС имеют несколько несколько запасных вариантов, в частности предоставление странами-членами гарантий в бюджет ЕС.

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Ожидается, что это позволит Европейской комиссии одолжить до 20 миллиардов евро на рынках капитала для Украины в течение этого года.

Напомним

МВФ подчеркивает важность своевременной международной финансовой помощи для Украины, отмечая риски инфляции и сокращения расходов без нее.

В частности, директор Европейского департамента МВФ подчеркнул, что Украина должна получить помощь от международных партнеров в первом квартале 2024 года.