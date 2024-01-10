ЄС пообіцяв надати Україні фінансування не пізніше березня - ЗМІ
Київ • УНН
Оскільки Угорщина блокує пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро, лідери ЄС готують запасні варіанти.
У 2024 році Київ потребує нових довгострокових фінансових пакетів підтримки для продовження стримування російської агресії. Про це пише видання Euractiv, передає УНН.
Деталі
У виданні нагадали, що у грудні минулого року президент України Володимир Зеленський наголосив, що фінансова підтримка важлива для Києва в умовах війни. Він також попередив, що москва очікує, як єдність Заходу у підтримці України розвалиться.
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Журналісти додають, що відсутність фінансової підтримки від ЄС та США може призвести до проблем з оплатою праці держслужбовців.
Лідери ЄС прагнуть домовитись про новий пакет підтримки України, тому скликають новий саміт на 1 лютого, аби узгодити бюджет блоку та пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.
З посиланням на власних інсайдерів в ЄС, видання пише, що Європа пообіцяла Києву надати фінансування не пізніше березня цього року.
Доповнення
Як пояснили журналісти, Захід прагне узгодити пакет підтримки у 50 мільярдів євро, який наразі блокує Угорщина. Водночас лідери ЄС мають декілька кілька запасних варіантів, зокрема надання країнами-членами гарантій до бюджету ЄС.
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Очікується, що це дозволить Європейській комісії позичити до 20 мільярдів євро на ринках капіталу для України протягом цього року.
Нагадаємо
МВФ наголошує на важливості своєчасної міжнародної фінансової допомоги для України, відзначаючи ризики інфляції та скорочення витрат без неї.
Зокрема, директор Європейського департаменту МВФ підкреслив, що Україна повинна отримати допомогу від міжнародних партнерів у першому кварталі 2024 року.