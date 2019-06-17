ЕС подготовил комплекс мер по черноморскому региональному сотрудничеству

"Совет ЕС остается озабоченной вызовами безопасности в Черноморском регионе. В этом контексте Совет напоминает, что уважение к международному праву, включая принципы независимости, суверенитета и территориальной целостности Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС и его непризнание аннексии Крыма является фундаментальной для подхода ЕС к регионального сотрудничества в Черноморском регионе", - говорится в документе.

Также Совет ЕС подчеркивает растущем стратегическом значении Черноморского региона для ЕС и призывает к более активному привлечению к региональному сотрудничеству в соответствии с принципами Глобальной стратегии ЕС и пересмотренной Европейской политики соседства. В частности, использование новых возможностей для экономического развития, транспортных и инфраструктурных проектах, на основе Инициативы ЕС по Черноморской синергии.

Как сообщал УНН, ранее сегодня в Люксембурге Совет ЕС принял обновленную стратегию Центральной Азии, которая будет способствовать экономическому развитию, укреплению демократии и прав человека.

Напомним, министры иностранных дел 28 стран Евросоюза обсудят в понедельник, 17 июня, на плановом заседании в Люксембурге последствия нападения на танкеры в заливе Омана, а также участие стран-членов ЕС в Черноморском регионе.