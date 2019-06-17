ЄС підготував комплекс заходів щодо чорноморського регіонального співробітництва

КИЇВ. 17 червня. УНН. Сьогодні в Люксембурзі Рада ЄС прийняла резолюцію щодо залучення ЄС до Чорноморського регіонального співробітництва, в якій наголошується, що повага до міжнародного права, суверенітету, територіальної цілісності, а також політичне рішення щодо невизнання анексії Криму Росією залишаються основою Чорноморської політики Євросоюзу. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт Ради ЄС.