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ЄС підготував комплекс заходів щодо чорноморського регіонального співробітництва

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Сьогодні в Люксембурзі Рада ЄС прийняла резолюцію щодо залучення ЄС до Чорноморського регіонального співробітництва, в якій наголошується, що повага до міжнародного права, суверенітету, територіальної цілісності, а також політичне рішення щодо невизнання анексії Криму Росією залишаються основою Чорноморської політики Євросоюзу. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт Ради ЄС.

ЄС підготував комплекс заходів щодо чорноморського регіонального співробітництва

"Рада ЄС залишається стурбованою викликами безпеки в Чорноморському регіоні. У цьому контексті Рада нагадує, що повага до міжнародного права, включаючи принципи незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права, включаючи свободу судноплавства, а також політичні рішення ЄС та його невизнання анексії Криму є фундаментальною для підходу ЄС до регіонального співробітництва в Чорноморському регіоні", - йдеться в документі.

Також Рада ЄС наголошує на зростаючому стратегічному значенні Чорноморського регіону для ЄС і закликає до більш активного залучення до регіонального співробітництва відповідно до принципів Глобальної стратегії ЄС та переглянутої Європейської політики сусідства. Зокрема, використання нових можливостей для економічного розвитку, транспортних та інфраструктурних проектах, на основі Ініціативи ЄС щодо Чорноморської синергії.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні у Люксембурзі Рада ЄС ухвалила оновлену стратегію щодо Центральної Азії, яка буде сприяти економічному розвитку, зміцненню демократії та прав людини.

Нагадаємо, міністри закордонних справ 28 країн Євросоюзу обговорять у понеділок, 17 червня, на плановому засіданні в Люксембурзі наслідки нападу на танкери в затоці Омана, а також участь країн-членів ЄС у Чорноморського регіоні.

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