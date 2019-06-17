Сьогодні Рада ЄС розгляне продовження "кримських санкцій" та прийме ряд рішень щодо Чорноморського регіону
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Міністри закордонних справ 28 країн Євросоюзу обговорять у понеділок, 17 червня, на плановому засіданні в Люксембурзі наслідки нападу на танкери в затоці Омана, а також участь країн-членів ЄС у Чорноморського регіоні. Про це повідомляється на сайті Ради Європейського Союзу, передає УНН.
"Очікується, що Рада прийме ряд висновків і рішень без обговорення, включаючи висновки щодо стратегії Центральної Азії і щодо участі ЄС у чорноморському регіональному співробітництві", - йдеться у документі.
Крім того, до порядку денного засідання глав МЗС входять питання оборони і безпеки ЄС, ситуації в Молдові, Венесуелі і на Близькому Сході.
Також сьогодні під час засідання глав МЗС очікується прийняття рішень щодо продовження на рік санкцій через окупацію Криму Росією, термін дії яких закінчується 23 червня 2019 року.
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Нагадаємо, Голова Військового комітету НАТО закликав Росію звільнити Крим.