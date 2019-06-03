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ЄС планує продовжити на рік санкції через окупацію Криму - ЗМІ

ЄС планує продовжити на рік санкції через окупацію Криму - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Європейський Союз має намір продовжити на рік санкції щодо окупованого Криму, термін дії яких закінчується 23 червня 2019 року. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в Брюсселі, передає УНН.

За словами дипломата, офіційне рішення про продовження санкцій буде прийнято без обговорення і, швидше за все, на засіданні Ради ЄС 17 червня в Люксембурзі.

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Крім того, за даними видання, це рішення не пов'язане з оголошенням МЗС РФ про розширення списку представників країн-членів та інституцій ЄС, яким заборонений в'їзд на територію РФ.

Нагадаємо, в Росії 31 травня 2019 року сторони заявили про розширення списку санкцій відносно представників ЄС.

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