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Сегодня Совет ЕС рассмотрит продолжение "крымских санкций" и примет ряд решений по Черноморскому региону

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза обсудят в понедельник, 17 июня, на плановом заседании в Люксембурге последствия нападения на танкеры в заливе Омана, а также участие стран-членов ЕС в Черноморском регионе. Об этом сообщается на сайте Совета Европейского Союза, передает УНН.

Сегодня Совет ЕС рассмотрит продолжение "крымских санкций" и примет ряд решений по Черноморскому региону

“Ожидается, что Совет примет ряд выводов и решений без обсуждения, включая выводы о стратегии Центральной Азии и на участие ЕС в черноморском региональном сотрудничестве”, — говорится в документе.

Кроме того, в повестку дня заседания глав МИД входят вопросы обороны и безопасности ЕС, ситуации в Молдове, Венесуэле и на Ближнем Востоке.

Также во время заседания глав МИД ожидается принятие решений о продлении на год санкций за оккупацию Крыма Россией, срок действия которых истекает 23 июня 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Послы ЕС согласовали продление связанных с Крымом санкций

Напомним, Председатель Военного комитета НАТО призвал Россию освободить Крым.

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