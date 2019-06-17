Сегодня Совет ЕС рассмотрит продолжение "крымских санкций" и примет ряд решений по Черноморскому региону

“Ожидается, что Совет примет ряд выводов и решений без обсуждения, включая выводы о стратегии Центральной Азии и на участие ЕС в черноморском региональном сотрудничестве”, — говорится в документе.

Кроме того, в повестку дня заседания глав МИД входят вопросы обороны и безопасности ЕС, ситуации в Молдове, Венесуэле и на Ближнем Востоке.

Также во время заседания глав МИД ожидается принятие решений о продлении на год санкций за оккупацию Крыма Россией, срок действия которых истекает 23 июня 2019 года.

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Напомним, Председатель Военного комитета НАТО призвал Россию освободить Крым.