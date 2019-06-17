Рада ЄС прийняла оновлену стратегію щодо Центральної Азії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Сьогодні у Люксембурзі Рада ЄС ухвалила оновлену стратегію щодо Центральної Азії, яка буде сприяти економічному розвитку, зміцненню демократії та прав людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт Ради ЄС.
"Рада підкреслює своє зобов'язання укласти та впровадити амбітні та взаємовигідні Угоди про посилене партнерство та співробітництво (EPCA) із зацікавленими країнами регіону. Ці угоди залишаються наріжним каменем взаємодії ЄС з Центральною Азією. Рада нагадує, що сфера відносин ЄС пов'язана з готовністю окремих країн Центральної Азії до проведення реформ і зміцнення демократії, прав людини, верховенства права та незалежності судової влади, а також для модернізації та диверсифікації економіки, у тому числі шляхом підтримки приватного сектора, зокрема малих і середніх підприємств, у вільній ринковій економіці", - йдеться в повідомленні.
Також Рада ЄС заявляє, що сподівається на розширення співпраці з країнами Центральної Азії для сприяння сталому, всеосяжному та зв'язку, який ґрунтується на правилах. Рада також підкреслює спільний інтерес ЄС та держав Центральної Азії до активізації співробітництва з метою сприяння миру в Афганістані.
Нагадаємо, міністри закордонних справ 28 країн Євросоюзу обговорять у понеділок, 17 червня, на плановому засіданні в Люксембурзі наслідки нападу на танкери в затоці Омана, а також участь країн-членів ЄС у Чорноморського регіоні.