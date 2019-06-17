Совет ЕС принял обновленную стратегию по Центральной Азии

"Совет подчеркивает свое обязательство заключить и внедрить амбициозные и взаимовыгодные Соглашения об усиленном партнерстве и сотрудничестве (EPCA) с заинтересованными странами региона. Эти соглашения остаются краеугольным камнем взаимодействия ЕС с Центральной Азией. Совет напоминает, что сфера отношений ЕС связана с готовностью отдельных стран Центральной Азии к проведению реформ и укрепления демократии, прав человека, верховенства права и независимости судебной власти, а также для модернизации и диверсификации экономики, в том числе путем поддержки частного секто а, в частности малых и средних предприятий, в свободной рыночной экономике", - говорится в сообщении.

Также Совет ЕС заявляет, что надеется на расширение сотрудничества со странами Центральной Азии для содействия устойчивому, всеобъемлющему и связи, основанной на правилах. Совет также подчеркивает общий интерес ЕС и государств Центральной Азии к активизации сотрудничества с целью содействия миру в Афганистане.

Напомним, министры иностранных дел 28 стран Евросоюза обсудят в понедельник, 17 июня, на плановом заседании в Люксембурге последствия нападения на танкеры в заливе Омана, а также участие стран-членов ЕС в Черноморском регионе.