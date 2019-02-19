ЕС не смирится ни с одним актом насилия на Азове - Туск
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций, пока Россия не выполнит свои обязательства, также ЕС не смирится ни с одним актом насилия в Азовском море. Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск во время выступления в Верховной Раде во вторник, передает корреспондент УНН.
"Хочу повторить, что Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций, пока Россия не выполнит свои обязательства. Также, Европейский Союз не смирится ни с одним актом насилия в Азовском море. Сделаю все, чтобы в этом Европейский Союз оставался единым", - сказал Туск.
Он отметил также, что "нет безопасной Европы без безопасной Украины, а точнее сказать - нет Европы без Украины!".
Напомним, президент Евросовета Дональд Туск на украинском языке выступил в Верховной Раде с речью.
Как сообщал УНН, в Верховной Раде прошло заседание в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Напомним, Туск заявил, что продолжение реформ и построение стандартов демократии в Украине - это лучшая форма выказать уважение жертвам Революции достоинства в 5-ю годовщину расстрелов на Майдане.