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ЄС не змириться з жодним актом насильства на Азові - Туск

Київ • УНН

 • 9035 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій, поки Росія не виконає свої зобов'язання, також ЄС не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі. Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск під час виступу у Верховній Раді у вівторок, передає кореспондент УНН.

"Хочу повторити, що Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій, аж поки Росія не виконає свої зобов'язання. Також, Європейський Союз не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі. Зроблю все, аби в цьому Європейський Союз залишався єдиним", - сказав Туск.

Він наголосив також, що "немає безпечної Європи без безпечної України, а точніше сказати - немає Європи без України!".

Нагадаємо, президент Євроради Дональд Туск українською мовою виступив у Верховній Раді з промовою.

Як повідомляв УНН, у Верховній Раді пройшло засідання у зв'язку з п'ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України.

Нагадаємо, Туск заявив, що продовження реформ і побудова стандартів демократії в Україні - це найкраща форма шани жертв Революції гідності у 5-ту річницю розстрілів на Майдані.

Українські Національні Новини

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