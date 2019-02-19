ЄС не змириться з жодним актом насильства на Азові - Туск
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій, поки Росія не виконає свої зобов'язання, також ЄС не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі. Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск під час виступу у Верховній Раді у вівторок, передає кореспондент УНН.
"Хочу повторити, що Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій, аж поки Росія не виконає свої зобов'язання. Також, Європейський Союз не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі. Зроблю все, аби в цьому Європейський Союз залишався єдиним", - сказав Туск.
Він наголосив також, що "немає безпечної Європи без безпечної України, а точніше сказати - немає Європи без України!".
Нагадаємо, президент Євроради Дональд Туск українською мовою виступив у Верховній Раді з промовою.
Як повідомляв УНН, у Верховній Раді пройшло засідання у зв'язку з п'ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України.
Нагадаємо, Туск заявив, що продовження реформ і побудова стандартів демократії в Україні - це найкраща форма шани жертв Революції гідності у 5-ту річницю розстрілів на Майдані.