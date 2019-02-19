ЄС не змириться з жодним актом насильства на Азові - Туск

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій, поки Росія не виконає свої зобов'язання, також ЄС не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі. Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск під час виступу у Верховній Раді у вівторок, передає кореспондент УНН.