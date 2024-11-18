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ЕС направляет "техническую миссию" в Грузию после скандальных выборов

ЕС направляет "техническую миссию" в Грузию после скандальных выборов

Киев  •  УНН

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Брюссель отправляет техническую миссию для оценки ситуации в Грузии. Президент страны и оппозиция не признают результатов из-за массовых нарушений и фальсификаций.

Брюссель направляет в Грузию «техническую миссию» Европейской службы внешних связей и Еврокомиссии для оценки ситуации. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.

По его данным, решение было принято сегодня на заседании министров иностранных дел ЕС.

Кроме того, по его словам, спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе может получить более широкий мандат.

Главу ЦИК Грузии облили черной краской во время утверждения итогов выборов16 нояб. 2024, 10:59 • 19670 просмотров

Дополнение

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии не признали результатов парламентских выборов, которые состоялись в стране, - на фоне сотен выявленных наблюдателями нарушений и вопросов к соблюдению тайны голосования. Центральная избирательная комиссия Грузии и правящая партия «Грузинская мечта» отрицают любые фальсификации.

Аналитики, проанализировавшие данные с избирательных участков, указывают на аномалии в распределении голосов, которые могут свидетельствовать о фальсификациях: вброс бюллетеней, сгон или подкуп избирателей в сельской местности. Подобные нарушения на выборах в Грузии отмечали и наблюдатели.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в своем отчете о последних выборах в Грузии зафиксировала «случаи скупки голосов, широко распространенную атмосферу давления и организованного партиями запугивания до и во время выборов, особенно в сельской местности».

Некоммерческая наблюдательная организация «Честные выборы» (ISFED) зафиксировала случаи подвоза, подкупа и «каруселей» среди других нарушений.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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