Главу ЦИК Грузии облили черной краской во время утверждения итогов выборов

Председателя ЦИК Грузии Георгия Каландаришвили облили черной краской во время заседания комиссии, на котором утверждались итоги парламентских выборов в стране, пишет УНН со ссылкой на "Настоящее время".

Детали

Как сообщается, между главой ЦИК Грузии и представителем оппозиционной партии "Единство - Национальное движение" Давидом Киртадзе произошел конфликт. Во время выступления Киртадзе Каландаришвили отключил ему микрофон после окончания регламентированного времени. В ответ представитель оппозиционной партии плеснул в главу ЦИК черную жидкость, предположительно краску.

"Вы не слышите грузинский народ, не слышите протестующих студентов. Вы отобрали будущее Грузии, наше будущее, и толкаете нашу страну в сторону россии. Я даже не могу назвать тебя председателем, ты "точка ру". Ты черное пятно", - сказал Киртадзе.

Заседание остановили, после паузы глава ЦИК появился с повязкой на глазу.

В итоге ЦИК Грузии, как сообщается, официально утвердила результаты парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. По данным ЦИК страны, правящая партия "Грузинская мечта" набрала почти 54% голосов, таким образом обеспечив себе 89 мест из 150 в парламенте.

"Коалиция за перемены" получает 19 депутатских мандатов, "Единое национальное движение" - 16, "Сильная Грузия" - 14, "За Грузию" - 12 депутатских мандатов.

Возле здания ЦИК Грузии собрались несогласные с результатами выборов. После завершения заседания комиссии протестующие начали раскачивать забор. Полицейские пытаются вытеснить участников митинга с дороги на тротуар, начались задержания и стычки.

Дополнение

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии не признали результаты прошедших в стране парламентских выборов - на фоне сотен выявленных наблюдателями нарушений и вопросов к соблюдению тайны голосования. Центральная избирательная комиссия Грузии и правящая партия "Грузинская мечта" отрицают какие-либо фальсификации.

Аналитики, которые проанализировали данные с избирательных участков, указывают на аномалии в распределении голосов, которые могут говорить о фальсификациях: вбросах бюллетеней, сгоне или подкупе избирателей в сельской местности. Подобные нарушения на выборах в Грузии отмечали и наблюдатели.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в своем отчете о последних выборах в Грузии зафиксировала "случаи скупки голосов, широко распространенную атмосферу давления и организованного партиями запугивания до и во время выборов, особенно в сельской местности".

Некоммерческая наблюдательская организация "Честные выборы" (ISFED) зафиксировала случаи подвоза, подкупа и "каруселей" среди прочих нарушений.