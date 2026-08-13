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ЕС находится в контакте с Украиной по поводу €220 млн гранта для фермеров и следит за ситуацией в Чёрном море на фоне атак рф

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Украина обратилась к ЕС за грантом около 220 миллионов евро для фермеров. Еврокомиссия подтвердила получение запроса и следит за блокадой Чёрного моря.

ЕС находится в контакте с Украиной по поводу €220 млн гранта для фермеров и следит за ситуацией в Чёрном море на фоне атак рф

ЕС получил от Украины запрос на грант в размере около 220 миллионов евро для фермеров на фоне российских атак и поддерживает тесный контакт с украинской стороной по этому вопросу, а также внимательно следит за ситуацией в Черном море и блокадой, вызванной российскими обстрелами, сообщил в четверг на брифинге спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье, пишет УНН.

Детали

"Считаю важным вновь подтвердить, что ЕС полностью привержен продолжению поддержки доступа Украины к международным рынкам. Украине необходимо сохранять свой экспортный потенциал агропродовольственной продукции, что имеет решающее значение для экономики Украины, а также для глобальной продовольственной безопасности", — отметила сначала спикер Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и налогообложения Луиза Боги.

По ее словам, для того чтобы Еврокомиссия имела четкое представление о влиянии на рынок и возможных последующих шагах по поддержке Украины, необходимо учесть ряд факторов:

  • "во-первых, нам нужно увидеть, как будет продвигаться уборка урожая в Украине в ближайшие месяцы";
    • "во-вторых, нам нужно увидеть, как это соотносится с наличием хранилищ";
      • "и в-третьих, нам нужен четкий обзор экспортной логистики, включая черноморские маршруты и текущую функциональность путей солидарности".

        "Что касается торговли между ЕС и Украиной, пересмотренная зона свободной торговли между ЕС и Украиной продолжает предлагать стабильный и взаимный торговый режим, который обеспечивает предсказуемость как для фермеров ЕС, так и для украинских фермеров. Данные по торговле в настоящее время доказывают справедливый и сбалансированный характер обновленного соглашения", — указала Боги.

        На уточнение, ожидается ли что-либо дополнительное в отношении путей солидарности и квот, представитель Еврокомиссии указала: "Я могу подтвердить, что нам необходимо дополнительно проанализировать различные моменты, ход уборки урожая, получить четкое представление о логистике. (...) Я пока не могу назвать вам конкретных сроков, но нам все равно необходимо провести анализ, а затем мы, мы найдем конкретные решения". 

        "Что касается запроса на грант в размере 220 миллионов евро для украинских фермеров, мы можем подтвердить получение запроса", — отметила Боги.

        "Действительно, мы получили запрос от украинских властей на грант в размере около 220 миллионов евро. Поэтому Украина объяснила нам в запросе, как этот грант может быть использован и как он будет использован", — также подтвердил представитель Еврокомиссии по вопросам расширения, международного партнерства и Средиземноморья Гийом Мерсье.

        "Очень важно отметить, что параллельно мы внимательно следим за ситуацией в Черном море и блокадой, вызванной российскими обстрелами. Мы также оцениваем последствия, которые это имеет для сельского хозяйства и экономики в целом, как вы знаете, мы поддерживаем постоянные контакты с украинским коллегой", — отметил представитель.

        "Я могу лишь подтвердить, например, что делегация ЕС недавно встретилась с министром сельского хозяйства Украины, и мы продолжаем обсуждения также с румынскими, молдавскими и другими органами власти, а также компаниями, чтобы оценить ситуацию с альтернативными маршрутами перевозок через "пути солидарности", и мы уже оказали существенную поддержку сельскохозяйственному сектору Украины комплексным образом", — добавил Мерсье.

        "Мы также поддерживаем тесный контакт с украинскими властями в контексте этого запроса. У меня нет четких сроков, как я уже сказал, тесный контакт, а затем посмотрим", — подытожил он.

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        Юлия Шрамко

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