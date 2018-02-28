ЕС предоставит Украине около 100 млн евро помощи на энергоэффективность - Зубко

“Для нас очень важно, что у нас есть поддержка ЕС в виде технической помощи в размере 50-100 млн евро, которые будут предоставляться в течение 5 лет. Кроме того, ЕС поможет нам привлечь лучшие технологии. И результат, который мы ставим, это достичь европейского уровня энергопотребления в жилом секторе”, - подчеркнул он.

Как добавил Зубко, этот вопрос энергонезависимости государства. Ведь жилой сектор ежегодно потребляет 18 млрд кубометров газа.

“А это — большая нагрузка на валютный баланс страны, на практически бюджет каждой семьи, и если мы говорим об уменьшении счетов, то единственный путь — это уменьшение энергопотребления”, — отметил министр регионального развития и ЖКХ.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил ряд документов, которые необходимы для запуска в Украине Фонда энергоэффективности.