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ЄС надасть Україні близько 100 млн євро допомоги на енергоефективність - Зубко

ЄС надасть Україні близько 100 млн євро допомоги на енергоефективність - Зубко

Київ • УНН

 • 7674 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Для України дуже важливо, що вона має підтримку з боку Європейського союзу через технічну допомогу у розмірі 50 -100 млн євро, які надаватимуться протягом 5 років у рамках діяльності Фонду енергоефективності. Про це під час брифінгу повідомив міністр регіонального розвитку та ЖКГ Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.

“Для нас дуже важливо, що ми маємо підтримку ЄС через надання технічної допомоги у розмірі 50-100 млн євро, які надаватимуться протягом 5 років. Крім того, ЄС допоможе нам залучити найкращі технології. І результат, який ми ставимо, це досягнути європейського рівня енергоспоживання у житловому секторі”, — підкреслив він.

Як додав Зубко, це питання енергонезалежності держави. Адже житловий сектор щорічно споживає 18 млрд кубометрів газу.

“А це — велике навантаження на валютний баланс країни, на практично бюджет кожної родини, і якщо ми кажемо про зменшення рахунків, то єдиний шлях — це зменшення енергоспоживання”, — наголосив міністр регіонального розвитку та ЖКГ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив низку документів, які необхідні для запуску в Україні Фонду енергоефективності.

Українські Національні Новини

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