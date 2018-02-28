ЄС надасть Україні близько 100 млн євро допомоги на енергоефективність - Зубко

“Для нас дуже важливо, що ми маємо підтримку ЄС через надання технічної допомоги у розмірі 50-100 млн євро, які надаватимуться протягом 5 років. Крім того, ЄС допоможе нам залучити найкращі технології. І результат, який ми ставимо, це досягнути європейського рівня енергоспоживання у житловому секторі”, — підкреслив він.

Як додав Зубко, це питання енергонезалежності держави. Адже житловий сектор щорічно споживає 18 млрд кубометрів газу.

“А це — велике навантаження на валютний баланс країни, на практично бюджет кожної родини, і якщо ми кажемо про зменшення рахунків, то єдиний шлях — це зменшення енергоспоживання”, — наголосив міністр регіонального розвитку та ЖКГ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив низку документів, які необхідні для запуску в Україні Фонду енергоефективності.