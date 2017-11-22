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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 8879 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 22119 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 30558 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 30451 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 86166 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96078 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123714 просмотра

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ЕС может отменить выделение Украине 600 млн евро - нардеп

ЕС может отменить выделение Украине 600 млн евро - нардеп

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Европейский Союз может отменить выделение финансовой помощи Украине, в том числе из-за проваленной систему е-декларирования Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом во время заседания комитета по предупреждению коррупции заявил глава комитета народный депутат Егор Соболев, сообщает корреспондент УНН.

"Сейчас Европейский союз может отказать Украине в предоставлении помощи в 600 млн евро, в том числе через полностью проваленную проверку электронных деклараций, - отметил он.

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По словам Е.Соболева, ответственность за это лежит совместно на руководстве государства включая антикоррупционный комитет и НАПК. Однако, по его словам, работа агентства пока не показывает реальных результатов.

"У нас нет ни одного топ-чиновника, который был бы привлечен к реальной ответственности", - подчеркнул глава комитета.

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