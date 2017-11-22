ЕС может отменить выделение Украине 600 млн евро - нардеп

"Сейчас Европейский союз может отказать Украине в предоставлении помощи в 600 млн евро, в том числе через полностью проваленную проверку электронных деклараций, - отметил он.

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По словам Е.Соболева, ответственность за это лежит совместно на руководстве государства включая антикоррупционный комитет и НАПК. Однако, по его словам, работа агентства пока не показывает реальных результатов.

"У нас нет ни одного топ-чиновника, который был бы привлечен к реальной ответственности", - подчеркнул глава комитета.