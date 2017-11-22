ЕС может отменить выделение Украине 600 млн евро - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Европейский Союз может отменить выделение финансовой помощи Украине, в том числе из-за проваленной систему е-декларирования Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом во время заседания комитета по предупреждению коррупции заявил глава комитета народный депутат Егор Соболев, сообщает корреспондент УНН.
"Сейчас Европейский союз может отказать Украине в предоставлении помощи в 600 млн евро, в том числе через полностью проваленную проверку электронных деклараций, - отметил он.
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По словам Е.Соболева, ответственность за это лежит совместно на руководстве государства включая антикоррупционный комитет и НАПК. Однако, по его словам, работа агентства пока не показывает реальных результатов.
"У нас нет ни одного топ-чиновника, который был бы привлечен к реальной ответственности", - подчеркнул глава комитета.