ЄС може скасувати виділення Україні 600 млн євро - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Європейський Союз може скасувати виділення фінансової допомоги Україні, в тому числі через провалену систему е-декларування Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це під час засідання комітету з питань запобігання корупції заявив глава комітету нардеп Єгор Соболєв, повідомляє кореспондент УНН.
“Зараз Європейський союз може відмовити Україні в наданні допомоги в 600 млн євро, в тому числі через повністю провалену справу перевірки електронних декларацій, — зазначив він.
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За словами Є.Соболева, відповідальність за це лежить спільно на керівництві держави включно з антикорупційним комітетом та НАЗК. Проте, за його словами, робота агентства наразі не показує дійсних результатів.
“В нас немає жодного топ-посадовця, який був би притягнутий до реальної відповідальності”, — підкреслив голова комітету.