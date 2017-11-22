ЄС може скасувати виділення Україні 600 млн євро - нардеп

“Зараз Європейський союз може відмовити Україні в наданні допомоги в 600 млн євро, в тому числі через повністю провалену справу перевірки електронних декларацій, — зазначив він.

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За словами Є.Соболева, відповідальність за це лежить спільно на керівництві держави включно з антикорупційним комітетом та НАЗК. Проте, за його словами, робота агентства наразі не показує дійсних результатів.

“В нас немає жодного топ-посадовця, який був би притягнутий до реальної відповідальності”, — підкреслив голова комітету.