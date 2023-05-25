ЕС может передать Украине прибыль от замороженных российских активов на 196 млрд евро - FT

Детали

По словам людей, знакомых с вопросом, официальные лица государств-членов и Европейской комиссии в среду изучили варианты оттока процентов, генерируемых российскими активами, которые хранятся в бельгийском расчетном центре Euroclear.

Как отмечается, такой шаг не приведет к экспроприации самих активов, но все равно приведет к эскалации финансового давления Запада на россию с целью помочь Украине в борьбе с российской агрессией.

По данным правительства Бельгии, из 196,6 млрд евро замороженных активов,180 млрд евро – являются активами российского центрального банка.

Чиновники ЕС заинтересованы в том, чтобы прибыль, полученная от реинвестирования, была отправлена в Украину.

Нынешняя ситуация с высокими процентными ставками, а также накопление платежей из-за санкций привели к тому, что расчетная палата получила хорошую прибыль. Так, в первом квартале этого года Euroclear сообщила о выплате процентов в размере 734 млн евро на остатки денежных средств от активов, находящихся под санкциями россии.

Некоторые чиновники считают, что этот принцип можно применить к более широкому кругу замороженных российских активов, в том числе к тем, которые застряли в люксембургской расчетной компании Clearstream.

По словам источников, “финансовые учреждения не знают, что делать с этими деньгами”, и вариант отвлечения прибыли на помощь Украине кажется многообещающим.

Как отмечается, несколько человек предупредили, что необходимо учесть юридические последствия, и такой шаг, вероятно, потребует более широкой международной поддержки, поскольку он может повлиять на финансовые рынки. В 2022 году Euroclear владела ценными бумагами на сумму 35,6 трлн евро.

Как пишет FT, ЕС также рассматривает возможность активного управления прибылью для получения большего количества средств. Это можно сделать через механизм управления активами или через саму Euroclear, которая будет инвестировать активы в соответствии с инструкциями.

Однако этот шаг может иметь юридические последствия для структуры, которае обычно выступает только в качестве хранителя. Как отмечается, необходимо найти баланс между “защитой роли Euroclear” и “перекачиванием денег в Украину”.

Euroclear сталкивается с судебными исками со стороны контрагентов в россии, чтобы заставить компанию передать платежи. В марте урегулирующий орган заявил, что не будет распределять "никакую прибыль, связанную с российскими санкциями, пока ситуация не прояснится".

Бельгийское правительство отдельно заявило, что намерено использовать налоговые поступления от прибыли, полученной от замороженных активов в Euroclear, для помощи Украине, потратив деньги на военную и гуманитарную помощь, а также на помощь беженцам. По словам правительственного чиновника, в этом году Бельгия рассчитывает получить не менее 625 млн евро в виде налогов на проценты.

Чиновники ЕС намерены представить более конкретные предложения по российским активам на встрече лидеров ЕС в конце июня.

Еврокомиссия заявила, что “изучает способы использования российских замороженных активов”, чтобы “гарантировать, что россия возместит ущерб, причиненный Украине”. Как указывается, переговоры с международными партнерами продолжаются, но они “сложны как с юридической, так и с технической точки зрения”. Euroclear и Clearstream отказались от комментариев.

Дополнение

Правительство Германии изучает механизмы возмещения военных убытков за вторжение россии в Украину, включая возможность использования российских активов для компенсации стране.

В рамках саммита Совета Европы подписали политическую декларацию о создании Реестра убытков, причиненных агрессией россии против Украины.

После создания Реестра убытков от войны россии против Украины нужно будет создать Компенсационную комиссию и Компенсационный фонд. Это должно позволить запустить процесс возмещения убытков всем пострадавшим от агрессии рф, считает Премьер-министр Денис Шмыгаль.