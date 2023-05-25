ЄС може передати Україні прибуток від заморожених російських активів на 196 млрд євро - FT

Деталі

За словами людей, знайомих із питанням, офіційні особи держав-членів і Європейської комісії в середу вивчили варіанти відтоку відсотків, що генеруються російськими активами, які зберігаються в бельгійському розрахунковому центрі Euroclear.

Як зазначається, такий крок не призведе до експропріації самих активів, але все ж призведе до ескалації фінансового тиску Заходу на росію з метою допомогти Україні в боротьбі з російською агресією.

За даними уряду Бельгії, з 196,6 млрд євро заморожених активів, 180 млрд євро – є активами російського центрального банку.

Чиновники ЄС зацікавлені в тому, щоб прибуток, отриманий від реінвестування, було відправлено в Україну.

Нинішня ситуація з високими процентними ставками, а також накопичення платежів через санкції призвели до того, що розрахункова палата отримала гарний прибуток. Так, у першому кварталі цього року Euroclear повідомила про виплату відсотків обсягом 734 млн євро на залишки грошових коштів від активів, що перебувають під санкціями росії.

Деякі чиновники вважають, що цей принцип можна застосувати до ширшого кола заморожених російських активів, зокрема до тих, що застрягли в люксембурзькій розрахунковій компанії Clearstream.

За словами джерел, “фінансові установи не знають, що робити з цими грошима”, і варіант спрямування прибутку на допомогу Україні здається багатообіцяючим.

Як зазначається, кілька людей попередили, що необхідно врахувати юридичні наслідки, і такий крок, імовірно, потребуватиме ширшої міжнародної підтримки, оскільки він може вплинути на фінансові ринки. У 2022 році Euroclear володіла цінними паперами на суму 35,6 трлн євро.

Як пише FT, ЄС також розглядає можливість активного управління прибутком для отримання більшої кількості коштів. Це можна зробити через механізм управління активами або через саму Euroclear, яка інвестуватиме активи відповідно до інструкцій.

Однак цей крок може мати юридичні наслідки для структури, яка зазвичай виступає лише як зберігач. Як зазначається, необхідно знайти баланс між “захистом ролі Euroclear” та “перекачуванням грошей в Україну”.

Euroclear стикається з судовими позовами з боку контрагентів у росії, щоб змусити компанію передати платежі. У березні врегулювальний орган заявив, що не розподілятиме "жодного прибутку, пов'язаного з російськими санкціями, поки ситуація не проясниться".

Бельгійський уряд окремо заявив, що має намір використати податкові надходження від прибутку, отриманого від заморожених активів у Euroclear, для допомоги Україні, витративши гроші на військову та гуманітарну допомогу, а також на допомогу біженцям. За словами урядового чиновника, цього року Бельгія розраховує отримати не менше 625 млн євро у вигляді податків на відсотки.

Чиновники ЄС мають намір представити більш конкретні пропозиції щодо російських активів на зустрічі лідерів ЄС наприкінці червня.

Єврокомісія заявила, що “вивчає способи використання російських заморожених активів”, щоб “гарантувати, що росія відшкодує збитки, завдані Україні”. Як вказується, переговори з міжнародними партнерами тривають, але вони “складні як з юридичної, так і з технічної точки зору”. Euroclear і Clearstream відмовилися від коментарів.

Доповнення

Уряд Німеччини вивчає механізми відшкодування військових збитків за вторгнення рф в Україну, включаючи можливість використання російських активів для компенсації країні.

У межах саміту Ради Європи підписали політичну декларацію про створення Реєстру збитків, заподіяних агресією росії проти України.

Після створення Реєстру збитків від війни рф проти України потрібно буде створити Компенсаційну комісію та Компенсаційний фонд. Це має дозволити запустити процес відшкодування збитків усім постраждалим від агресії рф, вважає Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.