Берлин: российские активы могут быть использованы для оплаты военных убытков Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Правительство Германии изучает механизмы возмещения военных убытков за вторжение россии в Украину, включая возможность использования российских активов для компенсации стране, заявил в среду представитель правительства. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP и Reuters.
Детали
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что неясно, как именно россию можно заставить заплатить за ущерб, предполагая, что, например, есть несколько законных вариантов использования замороженных активов.
Ранее
Европейские лидеры в среду приветствовали новый реестр ущерба для Украины, который они подписали как «исторический» и первый шаг к тому, чтобы заставить россию заплатить за войну.
Инструмент, созданный Советом Европы, в состав которого входят 46 стран, устанавливает доказательную базу перед судебным преследованием российских лидеров в будущем, тем самым закладывая основу компенсации.
К среде 40 стран подписались под создание реестра, включая Соединенные Штаты и все остальные страны G7.