Берлін: російські активи можуть бути використані для оплати воєнних збитків України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Уряд Німеччини вивчає механізми відшкодування воєнних збитків за вторгнення росії в Україну, включаючи можливість використання російських активів для компенсації країні, заявив у середу представник уряду. Про це УНН інформує з посиланням на AFP та Reuters.
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що неясно, як саме росію можна змусити заплатити за шкоду, припускаючи, що, наприклад, є кілька законних варіантів використання заморожених активів.
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Європейські лідери у середу вітали новий реєстр збитків для України, який вони підписали як «історичний» і перший крок до того, щоб змусити росію заплатити за війну.
Інструмент, створений Радою Європи, до складу якого входять 46 країн, встановлює доказову базу перед судовим переслідуванням російських лідерів у майбутньому, тим самим закладаючи основу компенсації.
До середи 40 країн підписалися під створення реєстру, включаючи Сполучені Штати та всі інші країни G7.