ЕС хочет увеличить поставки газа из Нигерии

Детали

Выступая от имени группы, посол ЕС в Нигерии Самуэла Изопи заявила накануне, что "в связи с текущей геополитической ситуацией в Европе континент заинтересован в укреплении своего сотрудничества с Нигерией, особенно в сфере возможного увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ)".

"Нигерия является четвертым поставщиком газа в Европу. Сейчас по меньшей мере 40% нигерийского СПГ экспортируется в Европу. Мы не только являемся крупными клиентами Нигерии, мы также являемся крупными партнерами в нефтегазовом секторе, поскольку некоторые компании, которые работают с вами, находятся в Европе. Поэтому у нас одни и те же интересы и одни и те же цели", — указала посол Изопи.

В ответ на это генеральный директор NNPC Ltd Маллам Меле Кьяри, как указано, заверил европейскую делегацию, что компания будет продолжать углублять свои исторические отношения с компаниями ЕС в Нигерии, чтобы укрепить свой бизнес, в частности, для увеличения поставок газа на мировой рынок и повышения использования газа на внутреннем рынке.

Дополнение

Европейская комиссия в начале марта предложила план, как сделать Европу независимой от российского ископаемого топлива "задолго до 2030" года на фоне вторжения рф в Украину. ЕК предложила Европе сократить импорт российского газа на две трети в этом году и разрабатывает планы поэтапного отказа до 2027 года.

В мае Еврокомиссия должна предложить план Repower EU относительно того, как блок может отказаться от российского ископаемого топлива.

Европейский Союз ранее зависел от газа из россии примерно на 40%.