ЄС може прискорити перехід на відновлювальну енергетику для відмови від енергоносіїв з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Європейський Союз може поставити перед собою більш амбітні цілі щодо переходу на відновлювані джерела енергії, на тлі того, як шукає альтернативи імпорту нафти та газу з росії, заявив у неділю виконавчий віце-президент Єврокомісії, відповідальний у ЄС за кліматичну політику, Франс Тіммерманс, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Найближчі кілька тижнів ми працюватимемо над тим, що я називаю ініціативою Repower EU, і в межах цього ми хочемо прискорити енергетичний перехід. Тож у цьому контексті ми можемо переглянути наші цілі", — сказав Тіммерманс журналістам під час відвідин Каїра.
Деталі
Такий перегляд означатиме "вищий відсоток відновлюваних джерел енергії до 2030 року", — сказав Тіммерманс, відмовившись наводити цифри для можливих нових цілей.
Відповідно до існуючих планів, до 2030 року ЄС збільшить частку використовуваної відновлюваної енергетики до 40% кінцевого споживання.
За словами Тіммерманса, Єгипет, який у листопаді прийме кліматичну конференцію COP27 та реекспортує ізраїльський газ із терміналів скрапленого природного газу (СПГ) на узбережжі Середземного моря, може допомогти ЄС диверсифікувати імпорт газу.
"Якщо ми зможемо отримати інший СПГ у регіоні - і ми побачимо, які обсяги будуть доступні з Ізраїлю - це може бути добрим підходом", - сказав він.
"Основою того, що я пропоную, є довгострокові стратегічні відносини, які починаються із СПГ, а потім швидко переходять до відновлюваних джерел енергії, особливо водню", — додав він.
Контекст
27 держав-членів ЄС домовилися колективно скоротити свої чисті викиди парникових газів на 55% порівняно з рівнем 1990-го до 2030 року, що є кроком до "чистого нуля" викидів до 2050 року.
Після вторгнення росії в Україну у лютому Європейська комісія запропонувала Європі скоротити імпорт російського газу на дві третини цього року та розробляє плани поетапної відмови до 2027 року.
У травні Єврокомісія має запропонувати план Repower EU щодо того, як блок може відмовитися від російського викопного палива.