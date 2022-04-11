ЄС може прискорити перехід на відновлювальну енергетику для відмови від енергоносіїв з рф

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Європейський Союз може поставити перед собою більш амбітні цілі щодо переходу на відновлювані джерела енергії, на тлі того, як шукає альтернативи імпорту нафти та газу з росії, заявив у неділю виконавчий віце-президент Єврокомісії, відповідальний у ЄС за кліматичну політику, Франс Тіммерманс, пише УНН з посиланням на Reuters.