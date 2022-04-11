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ЕС может ускорить переход на возобновляемую энергетику для отказа от энергоносителей из рф

Киев • УНН

 • 152011 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Европейский Союз может поставить перед собой более амбициозные цели по переходу на возобновляемые источники энергии, на фоне того, как ищет альтернативы импорта нефти и газа из россии, заявил в воскресенье исполнительный вице-президент Еврокомиссии, отвечающий в ЕС за климатическую политику, Франс Тиммерманс, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

ЕС может ускорить переход на возобновляемую энергетику для отказа от энергоносителей из рф

Цитата

"В ближайшие несколько недель мы будем работать над тем, что я называю инициативой Repower EU, и в рамках этого мы хотим ускорить энергетический переход. Поэтому в этом контексте мы можем пересмотреть наши цели", — сказал Тиммерманс журналистам во время посещения Каира.

Детали

Такой пересмотр будет означать "более высокий процент возобновляемых источников энергии к 2030 году", сказал Тиммерманс, отказавшись приводить цифры для возможных новых целей.

В соответствии с существующими планами, к 2030 году ЕС увеличит долю используемой возобновляемой энергетики до 40% конечного потребления.

По словам Тиммерманса, Египет, который в ноябре примет климатическую конференцию COP27 и реэкспортирует израильский газ с терминалов сжиженного природного газа (СПГ) на побережье Средиземного моря, может помочь ЕС диверсифицировать импорт газа.

"Если мы сможем получить другой СПГ в регионе, и мы увидим, какие объемы будут доступны из Израиля - это может быть хорошим подходом", - сказал он.

"Основой того, что я предлагаю, являются долгосрочные стратегические отношения, которые начинаются с СПГ, а затем быстро переходят к возобновляемым источникам энергии, особенно водорода", — добавил он.

Контекст

27 государств-членов ЕС договорились коллективно сократить свои чистые выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с уровнем 1990-го до 2030 года, что является шагом к "чистому нулю" выбросов к 2050 году.

После вторжения россии в Украину в феврале Европейская комиссия предложила Европе сократить импорт российского газа на две трети в этом году и разрабатывает планы поэтапного отказа до 2027 года.

В мае Еврокомиссия должна предложить план Repower EU относительно того, как блок может отказаться от российского ископаемого топлива.

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