ЕС может ускорить переход на возобновляемую энергетику для отказа от энергоносителей из рф

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"В ближайшие несколько недель мы будем работать над тем, что я называю инициативой Repower EU, и в рамках этого мы хотим ускорить энергетический переход. Поэтому в этом контексте мы можем пересмотреть наши цели", — сказал Тиммерманс журналистам во время посещения Каира.

Детали

Такой пересмотр будет означать "более высокий процент возобновляемых источников энергии к 2030 году", сказал Тиммерманс, отказавшись приводить цифры для возможных новых целей.

В соответствии с существующими планами, к 2030 году ЕС увеличит долю используемой возобновляемой энергетики до 40% конечного потребления.

По словам Тиммерманса, Египет, который в ноябре примет климатическую конференцию COP27 и реэкспортирует израильский газ с терминалов сжиженного природного газа (СПГ) на побережье Средиземного моря, может помочь ЕС диверсифицировать импорт газа.

"Если мы сможем получить другой СПГ в регионе, и мы увидим, какие объемы будут доступны из Израиля - это может быть хорошим подходом", - сказал он.

"Основой того, что я предлагаю, являются долгосрочные стратегические отношения, которые начинаются с СПГ, а затем быстро переходят к возобновляемым источникам энергии, особенно водорода", — добавил он.

Контекст



27 государств-членов ЕС договорились коллективно сократить свои чистые выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с уровнем 1990-го до 2030 года, что является шагом к "чистому нулю" выбросов к 2050 году.

После вторжения россии в Украину в феврале Европейская комиссия предложила Европе сократить импорт российского газа на две трети в этом году и разрабатывает планы поэтапного отказа до 2027 года.

В мае Еврокомиссия должна предложить план Repower EU относительно того, как блок может отказаться от российского ископаемого топлива.