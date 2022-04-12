ЄС хоче збільшити постачання газу з Нігерії

Деталі

Виступаючи від імені групи, посол ЄС у Нігерії Самуела Ізопі заявила напередодні, що "у зв'язку з поточною геополітичною ситуацією в Європі континент зацікавлений у зміцненні своєї співпраці з Нігерією, особливо у сфері можливого збільшення постачання скрапленого природного газу (СПГ)".

«Нігерія є четвертим постачальником газу до Європи. Нині щонайменше 40% нігерійського СПГ експортується до Європи. Ми не тільки є великими клієнтами Нігерії, ми також є великими партнерами в нафтогазовому секторі, оскільки деякі компанії, які працюють з вами, знаходяться в Європі. Тож у нас одні й ті самі інтереси та одні й ті самі цілі", — вказала посол Ізопі.

У відповідь на це генеральний директор NNPC Ltd Маллам Меле К'ярі, як вказано, запевнив європейську делегацію, що компанія продовжуватиме поглиблювати свої історичні відносини з компаніями ЄС у Нігерії, щоб украіпити свій бізнес, зокрема, для збільшення постачання газу на світовий ринок та підвищення використання газу на внутрішньому ринку.

Доповнення

Європейська комісія на початку березня запропонувала план, як зробити Європу незалежною від російського викопного палива "задовго до 2030" року на тлі вторгнення рф в Україну. ЄК запропонувала Європі скоротити імпорт російського газу на дві третини цього року та розробляє плани поетапної відмови до 2027 року.

У травні Єврокомісія має запропонувати план Repower EU щодо того, як блок може відмовитися від російського викопного палива.

Європейський Союз раніше залежав від газу з росії приблизно на 40%.