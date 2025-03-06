ЕС имеет два варианта в случае венгерского вето на саммите по Украине - Euractiv

Если Венгрия будет настаивать на своем вето относительно включения Украины в выводы саммита, лидеры ЕС рассмотрят два альтернативных варианта, сообщил Euractiv дипломат ЕС, пишет УНН.

Первый вариант – все-таки утвердить выводы с примечанием о том, что Венгрия не согласна – сказал дипломат.

Второй вариант заключается в том, чтобы "президент Европейского совета Антониу Кошта опубликовал так называемое заявление председателя, которое поддержали бы все страны, кроме несогласных".

Что говорят по странам ЕС

Швеция

Тем временем премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не настроен оптимистично относительно согласия Венгрии увеличить помощь ЕС Украине, о чем он заявил в интервью шведскому радио P1-morgon.

"Как всем известно, у нас есть широкий консенсус в ЕС, но недостаточный, пока Венгрия блокирует дальнейшую поддержку Украины", - сказал Кристерссон, добавив, что он не настроен оптимистично.

По его словам, ЕС должен иметь реалистичные надежды, поскольку Венгрия давно решила не быть среди тех, кто хочет поддержать Украину.

Тем не менее, драматизма не следует преувеличивать, добавил Кристерссон, поскольку большая часть поддержки ЕС поступает от отдельных стран, а это означает, что поддержка Украины непоколебима.

Дания

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не может пообещать, что Венгрия (или даже Словакия) согласится с выводами саммита по Украине, но настаивает, что это не имеет значения, и намекает на "коалицию желающих" как путь вперед.

"Я не могу пообещать, что все 27 стран примут участие во всем. Но это не самое важное. [Важно, чтобы] Европа - все те, кто хочет присоединиться - объединились сейчас и использовали наши усилия и деньги должным образом, чтобы укрепить нашу национальную оборону", - сказала она.

Чехия

"Консенсус по поддержке Украины не будет, мягко говоря, таким сильным, как на предыдущих саммитах", – заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

В разговоре с журналистами перед вылетом в Брюссель он заявил, что, хотя не хочет рисовать мрачную картину, позиции Словакии и Венгрии указывают на сдвиг. Если ЕС не сможет достичь консенсуса по поддержке Украины, он должен сосредоточиться на поиске единства для укрепления собственной обороны и безопасности.

Фиала также подчеркнул важность сотрудничества со странами, не входящими в ЕС, такими как Великобритания, Норвегия и Канада, которые приняли участие в встрече, организованной Лондоном в воскресенье.

"Международный порядок меняется, и нужны новые форматы, что никоим образом не ослабляет ЕС. Нам нужна скорость и эффективность. Поэтому коалиция желающих абсолютно актуальна", - сказал он.

Перед отъездом на саммит ЕС в Брюсселе Фиала также сказал журналистам в Праге, что дебаты по расширению ядерного зонтика Франции для включения европейских партнеров преждевременны.