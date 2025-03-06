ЕС имеет два варианта в случае венгерского вето на саммите по Украине - Euractiv

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 17933 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 34660 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67943 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217870 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125192 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393617 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312441 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214136 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244408 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255239 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16723 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12462 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13396 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16231 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13723 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134441 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217870 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393617 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255536 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312441 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4278 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16239 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47145 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72551 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57608 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

ЕС имеет два варианта в случае венгерского вето на саммите по Украине - Euractiv

Киев • УНН

 • 18100 просмотра

В случае венгерского вето по Украине на саммите ЕС рассматриваются два альтернативных варианта действий. Первый - утверждение с примечанием о несогласии Венгрии, второй - заявление председателя Европейского совета с поддержкой всех стран, кроме несогласных.

ЕС имеет два варианта в случае венгерского вето на саммите по Украине - Euractiv

Если Венгрия будет настаивать на своем вето относительно включения Украины в выводы саммита, лидеры ЕС рассмотрят два альтернативных варианта, сообщил Euractiv дипломат ЕС, пишет УНН.

Первый вариант – все-таки утвердить выводы с примечанием о том, что Венгрия не согласна

– сказал дипломат.

Второй вариант заключается в том, чтобы "президент Европейского совета Антониу Кошта опубликовал так называемое заявление председателя, которое поддержали бы все страны, кроме несогласных".

Что говорят по странам ЕС

Швеция

Тем временем премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не настроен оптимистично относительно согласия Венгрии увеличить помощь ЕС Украине, о чем он заявил в интервью шведскому радио P1-morgon.

"Как всем известно, у нас есть широкий консенсус в ЕС, но недостаточный, пока Венгрия блокирует дальнейшую поддержку Украины", - сказал Кристерссон, добавив, что он не настроен оптимистично.

По его словам, ЕС должен иметь реалистичные надежды, поскольку Венгрия давно решила не быть среди тех, кто хочет поддержать Украину.

Тем не менее, драматизма не следует преувеличивать, добавил Кристерссон, поскольку большая часть поддержки ЕС поступает от отдельных стран, а это означает, что поддержка Украины непоколебима.

Дания

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не может пообещать, что Венгрия (или даже Словакия) согласится с выводами саммита по Украине, но настаивает, что это не имеет значения, и намекает на "коалицию желающих" как путь вперед.

"Я не могу пообещать, что все 27 стран примут участие во всем. Но это не самое важное. [Важно, чтобы] Европа - все те, кто хочет присоединиться - объединились сейчас и использовали наши усилия и деньги должным образом, чтобы укрепить нашу национальную оборону", - сказала она.

Чехия

"Консенсус по поддержке Украины не будет, мягко говоря, таким сильным, как на предыдущих саммитах", – заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

В разговоре с журналистами перед вылетом в Брюссель он заявил, что, хотя не хочет рисовать мрачную картину, позиции Словакии и Венгрии указывают на сдвиг. Если ЕС не сможет достичь консенсуса по поддержке Украины, он должен сосредоточиться на поиске единства для укрепления собственной обороны и безопасности.

Фиала также подчеркнул важность сотрудничества со странами, не входящими в ЕС, такими как Великобритания, Норвегия и Канада, которые приняли участие в встрече, организованной Лондоном в воскресенье.

"Международный порядок меняется, и нужны новые форматы, что никоим образом не ослабляет ЕС. Нам нужна скорость и эффективность. Поэтому коалиция желающих абсолютно актуальна", - сказал он.

Перед отъездом на саммит ЕС в Брюсселе Фиала также сказал журналистам в Праге, что дебаты по расширению ядерного зонтика Франции для включения европейских партнеров преждевременны.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Антониу Кошта
Европейский совет
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,783.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,822.85