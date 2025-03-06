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ЄС має два варіанти у разі угорського вето на саміті щодо України - Euractiv

Київ • УНН

 • 18103 перегляди

У випадку угорського вето щодо України на саміті ЄС розглядаються два альтернативні варіанти дій. Перший - затвердження з приміткою про незгоду Угорщини, другий - заява голови Європейської ради з підтримкою всіх країн, крім незгодних.

ЄС має два варіанти у разі угорського вето на саміті щодо України - Euractiv

Якщо Угорщина наполягатиме на своєму вето стосовно включення України до висновків саміту, лідери ЄС розглядатимуть два альтернативні варіанти, повідомив Euractiv дипломат ЄС, пише УНН.

Перший варіант – все-таки затвердити висновки з приміткою про те, що Угорщина не згодна

– сказав дипломат.

Другий варіант полягає в тому, щоб "президент Європейської ради Антоніу Кошта опублікував так звану заяву голови, яку підтримали б усі країни, окрім незгодних".

Що кажуть по країнах ЄС

Швеція

Тим часом прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон не налаштований оптимістично щодо згоди Угорщини збільшити допомогу ЄС Україні, про що заявив він в інтерв'ю шведському радіо P1-morgon.

"Як усім відомо, ми маємо широкий консенсус в ЄС, але недостатній, поки Угорщина блокує подальшу підтримку України", - сказав Крістерссон, додавши, що він не налаштований оптимістично.

За його словами, ЄС мав би мати реалістичні надії, оскільки Угорщина давно вирішила не бути серед тих, хто хоче підтримати Україну.

Тим не менш, драматизму не слід перебільшувати, додав Крістерссон, оскільки більша частина підтримки ЄС надходить від окремих країн, а це означає, що підтримка України непохитна.

Данія

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що не може пообіцяти, що Угорщина (чи навіть Словаччина) погодиться з висновками саміту щодо України, але наполягає, що це не має значення, і натякає на "коаліцію охочих" як шлях вперед.

"Я не можу пообіцяти, що всі 27 країн візьмуть участь у всьому. Але це не найважливіше. [Важливо, щоб] Європа - усі ті, хто хоче приєднатися - об’єдналися зараз і використали наші зусилля та гроші належним чином, щоб розбудувати нашу національну оборону", - сказала вона.

Чехія

"Консенсус щодо підтримки України не буде, м’яко кажучи, таким сильним, як на попередніх самітах", – заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

У розмові з журналістами перед відльотом до Брюсселя він заявив, що, хоча не хоче малювати похмуру картину, позиції Словаччини та Угорщини вказують на зсув. Якщо ЄС не зможе досягти консенсусу щодо підтримки України, він повинен зосередитися на пошуку єдності для посилення власної оборони та безпеки.

Фіала також підкреслив важливість співпраці з країнами, що не входять до ЄС, такими як Велика Британія, Норвегія та Канада, які взяли участь у зустрічі, організованій Лондоном у неділю.

"Міжнародний порядок змінюється, і потрібні нові формати, що жодним чином не послаблює ЄС. Нам потрібна швидкість і ефективність. Тому коаліція охочих є абсолютно актуальною", - сказав він.

Перед від'їздом на саміт ЄС у Брюсселі Фіала також сказав журналістам у Празі, що дебати щодо розширення ядерної парасольки Франції для включення європейських партнерів передчасні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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